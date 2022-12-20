Intel, Almanya’da çip fabrikası açma planını erteliyor

Yarı iletken devinin daha fazla kamu sübvansiyonu talep ettiği bildirildi. Tesis, Almanya ve Avrupa Birliği’nin COVID-19 salgını ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra yerel olarak daha fazla üretim yaparak kıtanın dayanıklılığını güçlendirme planlarının merkezinde yer alıyor.

Gazete, Intel’in ilk etapta 17 milyar euroluk (18 milyar dolar) maliyetler için bütçe ayırdığını ancak fiyatların şimdi 20 milyar euroya yakın olduğunu bildirdi.