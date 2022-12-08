Intercem Amerika Konferansı’na katıldı

Dünyanın önde gelen çimento endüstrisi konferansı Intercem’in Amerika buluşması 5-7 Aralık tarihleri arasında Teksas Houston’da gerçekleşti.

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, her sene düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından çimento endüstrisi yöneticilerini ağırlayan Intercem Amerika’da inşaat sektöründe fark yaratan ürünlerini tanıttı. Ürünlerini sektörün önde gelen temsilcileri ile buluşturan Çimsa, yenilikçi çözümler sağlayan ürünleri ile dikkat çekti.

Çimsa CEO’su Umut Zenar, Intercem Amerika Konferansı ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “2017 yılında ABD’de Cimsa Americas’ı kurduk. Texas eyaleti Houston şehrinde 2019 yılında faaliyete geçen 300k tonluk üretim kapasiteli öğütme tesisimiz ile Amerika pazarına hizmet veriyoruz. Marka ve ürün bilinirliği yönetimi, etkin satış ve dağıtım gücü, pazar ve müşteri odaklı yaklaşımı, pazarlama aktiviteleri, kurum ve kuruluşlarla birlikte yaratılan sinerjilerle Çimsa Americas global piyasalarda aktif rol alan bir oyuncu haline geldi. ABD pazarında büyümeyi, müşterilerimizin ve pazarın ihtiyaçlarını karşılamayı sürdüreceğiz. Çimsa’nın küresel çimento pazarındaki bu güçlü konumu, Türkiye’nin ihracat gelirlerine sağlayacağımız katkıyı da çok daha iyi noktalara taşıyacak.”