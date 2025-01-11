İnternet alışverişinde bazı ürünlere yönelik iade hakkı kaldırıldı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yeni yılda yürürlüğe giren yönetmelikle, akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde 15 günlük iade hakkının kaldırıldığını belirtti. Şahin, söz konusu değişikliğin, özellikle yanlış ürün gönderen satıcılarla ilgili büyük mağduriyetlere ve hak kayıplarına yol açacağına dikkat çekti.

Yeni yönetmelikle birlikte tüketiciler artık yalnızca ürünün kusurlu olması durumunda iade yapabilecek. Ürünün yanlış gelmesi veya beğenmemesi durumunda ise iade hakkı bulunmayacak.

"Curcuna bizi bekliyor"

İnternet alışverişi yapan tüketicilere yönelik düzenlemenin yol açabileceği sorunların altını çizen Şahin, iade hakkı iptaline yönelik değişikliğin 2025'te yürürlüğe girmek üzere 1,5 sene önce yapıldığını açıkladı.

Alınan karara itiraz etmek üzere açtıkları davanın halen sonlanmadığını belirten Şahin, "Tüketiciye bu düzenlemeyle büyük bir yük bindiriliyor. Bu, yürürlüğe 1 Ocak 2025’te girdi. Biz 1,5 sene önce bu yönetmeliğin durdurulması talebiyle dava açtık. Diyelim ki karar 3-5 ay sonra verilecek ve belki iptali verilecek. Bu aradaki oluşan durumlardaki zararlar nasıl telafi edilecek? Yargının bu hassasiyeti gözetmesini beklerdik. Yürürlüğe girecek bir maddenin iptali talebi var. Öncesinde bu karara bağlanır ve bir zarara sonuç verilmezdi. 1 Ocak’tan itibaren bir sürü curcuna bizi bekliyor ve hakem heyetleri yığılacak" ifadelerini kullandı.

"Artık kargo parası da tüketiciye ait"

Uzaktan satışlarda tüketicilerin bir ürünü 15 gün içerisinde sebep göstermeksizin iade etme hakkının kaldırıldığı yeni düzenleme öncesinde, aldığı ürün istediği çıkmamış veya beğenmemişse vatandaş ürününü geri gönderiyordu ve kargoyu da karşı taraf ödüyordu. Şimdi ise "Eğer tüketici ürününü geri gönderecekse kargo parasını da kendisi ödeyecek" deniyor.

"Tüketiciyi kandırmak kolaylaştı"

Şahin, "Diyelim ki telefon siparişi verdiniz, oyuncak telefon geldi. Bunun iadesi yok. Paranızla rezil olduğunuz gibi bir de dava açıp 3-5 sene bekleyeceksiniz... Burada satıcı ve sahtekarlık düşüncesi olanlar korunuyor. Onlar rahatça tüketiciyi dolandırabilirler çünkü vazgeçme hakkın yok. Kim mahkemeye verecek ve senelerce bekleyecek. Bir de üzerine masraf edecek. Karşı taraf bunun kılıfını da hazırlamışsa hem para ödeyecekseniz hem de avukat masrafını karşılayacaksınız. Bu çok yanlış bir yönetmelik değişikliğiydi. Biz buna tepkimizi dile getirdik" diye konuştu.