İnternet kafeler de enflasyona yenildi, sayıları yüzde 81 azaldı

İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran, internet kafelerdeki dönüşümü anlattı.

Hürriyet'ten Emre Eser'e konuşan Taşkıran, Türkiye genelinde 27 bin olan internet kafe sayısının 5 bine gerilediğini ifade etti.

Oda kayıtlarına göre son 3 ayda 360 internet kafenin işletmesel nedenlerle kapandığını aktaran Taşkıran, "Aynı dönemde yeni açılan internet kafe sayısı ise sadece 6” diye konuştu.

Bilgisayar başında 80 bin lira maliye

Bu süreçte internet kafelerin kapanmasının ana nedeninin maliyetler olduğunu işaret eden İlhan Taşkıran, şöyle devam etti: “İnternet kafeler enflasyona yenildi. Zira bir internet kafe açmak için en az 20 bilgisayarlık yatırım yapılması gerekiyor. Bilgisayar başına yatırım 15 bin liraya kadar çıktığında sorun yoktu. Ama bu artık 80 bin liraya geldi. Sıfırdan böyle bir yatırımı yapabilecek esnaf kalmadı. Bilgisayarlar 4 yılda bir yenileniyor. Şu an kapanmaların hızlanmasının en büyük nedeni de yenileme dönemi gelen esnafın bu yatırımı gerçekleştirememesi. Bilgisayarlar eskidiği zaman gençler gelmek istemiyor.”

Taşkıran, artan kira fiyatları ve akıllı telefonların yaygınlaşmasının da internet kafelerin ayakta durmakta zorlanmasında etkili olduğunu söyledi.

Taşkıran, “Şu an İstanbul’da ve Anadolu’nun çoğu bölümünde saatlik ücretler 18-20 lira bandında. Ancak konfor alanı fazla ve teknoloji yatırımı yeni olan dükkânlarda bu ücret 40 liraya kadar çıkıyor” dedi.