İnternetten kartlı alışverişte onay için son gün

31 Ocak 2018

İnternetten kredi ve banka kartı ile alışverişe tanınan onay süresinde sona gelindi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından daha önce 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a, ardından da 31 Ocak'a uzatılan onay süresi bir kez daha uzatılmayacak. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, daha önce yaptığı açıklamada bu durumu kesin bir dille ifade etmişti.

Öte yandan bireysel müşterilere verilmiş ve verilecek tüm banka ve kredi kartları kapsam içinde yer alıyor.

Kartlarını e-ticaret için kullanmak isteyen tüketiciler ilgili banka ile iletişime geçmeli. Bunun için 3 yöntem kullanılabiliyor. Kullanıcıların ilgili bankanın mobil veya internet şubesindeki ayarlar kısmından elektronik ticaret işlemine onay vermesi gerekiyor. İnternet ve mobil bankacılık kullanmayanlar ise şubeye giderek veya telefon bankacılığıyla işlemlerini tamamlayabiliyor.

Kartı internet alışverişine açma ya da kapatma 31 Ocak 2018 süresinden sonra da her daim yapılabilecek.

MTV'de de son gün

Bugün ayrıca yılda iki eşit taksit olarak ocak ve temmuz aylarında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi için de son gün.

Ödemeler gib.gov.tr adresinden veya banka şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.