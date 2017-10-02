IPA 2 mali yardım programı başlıyor

02 Ekim 2017

DÜNYA

ANKARA - Çalışma Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanı Burak Çağatay Doğan, 2016 yılın Nisan ayında finansman sözleşmesi imzalanan IPA 2 programının plan hazırlıklarının sürdüğünü, bu yıl içinde kurumsal düzeyde bazı projelerle ilgili kaynak sağlamaya başlanabileceğini belirtti. Doğan, özel sektör-sivil toplum örgütlerini de içeren bileşenler için ise 2018 yılı içinde proje teklif çağrılarının yayınlanmasını hedeflediklerini açıkladı. IPA 2014-2020 2. dönemi finansman anlaşması 2016 yılında imzalandığı için 2025 yılına kadar devam edecek. Çalışma Bakanlığı ilgili dairesi Sektörel Operasyonlar Programı kapsamındaki eğitim, istihdam ve sosyal politika alt sektörlerinden sorumlu olarak tahmini 500 milyon euro tutarındaki yardım fonunu yönetecek.

Çalışma Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi IPA 2 programının tanıtımı için bir basın toplantısı yaptı. Toplantıya AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Müsteşar François Begeot da katıldı.

Daire Başkanı Burak Çağatay Doğan, Çalışma Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesinin AB nezdinde akredite olarak, IPA 2 programı için İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi kapsamındaki eğitim, istihdam ve sosyal politika alanlarında sorumlu olarak, projeler için planlama, uygulama ve denetleme yetkisini haiz olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda yaklaşım 500 milyon euro tutarındaki İnsan Kaynakları Geliştirme programının planlamasının tamamlanma aşamasında olduğunu açıklayan Doğan, 2017 içinde kurumsal olarak projelerden bazıları ile finansman anlaşmasını tamamlamak için çaba harcadıklarını kaydetti. Daha çok özel sektör, sivil toplum örgütlerinin kullandığı hibe proje çağrılarına yönelik ise 2018 içinde faaliyete başlamak istediklerini açıklayan Doğan, AB Türkiye delegasyonu ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını vurguladı.

IPA 2 öncelikleri

IPA 1 uygulamasının başarıyla tamamlandığını belirten Daire Başkanı Burak Çağatay Doğan, IPA 2'nin birinci bölümden temel farklılığının 5 olan bileşen sayısının 9'a çıkarılması olduğunu vurguladı. Doğan, hibe proje teklif çağrılarının ihale birimi olarak detaylarının önceden açıklanamamakla birilkte IPA 2 programının öncelikli alanları olan eğitim, istihdam, sosyal politika, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve sosyal içerme alanlarında proje çağrılarının yayımlanacağını belirtti. Doğan, her bir bileşen için 100'er milyon euro tutarında eşit miktarda fon ayırmayı istediklerini kaydetti.

AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarlarından Begeot: Yardımlar sürecek

AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Müsteşar François BEGEOT ise Almanya'nın AB yardımlarını durdurma yönündeki girişimlerinin hatırlatılması üzerine, "AB mekanizmaları bazı talepler alıyor, bunlar elbette değerlendiriliyor. Ancak mevcut durumda Türkiye'ye yardım programı devam ediyor ve biz çalışmamızı sürdürüyoruz. Türkiye Delegasyonuna bildirilen bir durum yok" dedi.

Öte yandan Burak Çağatay Doğan, AB ile katılım müzakerelerinin 19. faslı olan Sosyal Politika ve İstihdam faslının açılışı yönünde Bakanlığın ciddi bir hazırlık yaptığını ve kendi değerlendirmelerine göre açılış kriterlerini yerine getirdiğini vurguladı.

François Begot ise bu faslın serbest dolaşımı (vize serbestisi) da içerdiğini hatırlatarak karmaşık bir yapısı olduğunu ve AB'nin ön kriterler konusundaki ısrarının sürdüğünü belirtti.

AB Parlamentosu Bütçe Komitesi Türkiye'ye yardımın bir kısmını askıya aldı



Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 27 Eylül günlü AB Komisyonu basın bültenini 29 Eylül günü yayımladı. Bültende, AB Parlamentosu Bütçe Komisyonu'nun, 2018 için Komisyon tarafından Parlamentoya önerilen tasarruf önlemlerinin tamamını reddettiği, ödeneklerde artış yaptığı buna karşılık Türkiye'ye verilen Katılım Öncesi Mali Yardım ödeneklerinde şartlı kesinti yaptığı belirtildi.



Bültende, "(AP Bütçe Komitesi) Türkiye, hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü alanlarında iyileştirmeler yapıldıktan sonra serbestleştirilmek üzere katılım öncesi fonların bir bölümünü azalttı." denildi