iPhone'da dev sevkiyat hedefi: 2021 rekorunu Çin dopingi ile geride bırakmak istiyor

Araştırma şirketi IDC’nin son raporuna göre Apple, 2025 yılında küresel iPhone sevkiyatlarında rekor kırmaya hazırlanıyor. Son çıkan iPhone 17 serisinin güçlü performansı ve Çin pazarındaki toparlanma, Apple’ın yıllık sevkiyatlarını yukarı taşıyor.

2021 yılı geride kalabilir

IDC, 2025’te iPhone sevkiyatlarının yıllık bazda yüzde 6’nın biraz üzerinde artarak 247,4 milyon adede ulaşacağını öngörüyor. Bu rakam, iPhone 13’ün satışa çıktığı 2021’deki 236 milyon adetlik sevkiyatın da üzerinde.

IDC’nin kıdemli araştırma direktörü Nabila Popal, yaptığı değerlendirmede sevkiyat artışının “Apple'ın en yeni iPhone 17 serisinin olağanüstü başarısından” kaynaklandığını belirterek, özellikle Çin’de iPhone 17’ye yönelik talebin Apple’ın performansını “önemli ölçüde hızlandırdığını” vurguladı.

Çin pazarı Apple’a ivme kazandırıyor

Analistlere göre sevkiyat verileri, doğrudan satışları yansıtmasa da şirketlerin ürünlerine yönelik talebi göstermesi açısından kritik önem taşıyor.

IDC, Apple’ın Çin’de dördüncü çeyrek iPhone sevkiyatlarının yıllık bazda yüzde 17 artmasının beklendiğini aktardı. Bu güçlü performans sayesinde araştırma firması, Çin akıllı telefon pazarına ilişkin tahminini de yukarı yönlü revize ederek yıllık yüzde 1 düşüş beklentisini yüzde 3 büyümeye çevirdi.

Ülkede Huawei başta olmak üzere yerel markaların rekabeti giderek artarken, iPhone 17 serisinin Çin’de beklenenden çok daha güçlü bir çıkış yapması Apple için stratejik bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Apple, 14 yıl sonra Samsung’u geçebilir

IDC raporunun devamında, geçen hafta Counterpoint Research tarafından paylaşılan bir tahmine de yer veriliyor. Söz konusu tahmine göre Apple, 2025’te 14 yıl aradan sonra ilk kez Samsung’dan daha fazla akıllı telefon sevk edebilir.

iPhone 18 için takvim değişebilir

Bloomberg’in geçtiğimiz ay yayımladığı habere göre Apple, gelecek nesil iPhone 18’in temel modelinin çıkışını 2027’ye erteleyebilir. Erteleme durumunda, şirketin her yıl sonbaharda tüm modellerini aynı anda piyasaya sürdüğü alışılan takvimi de değiştirebilir.

IDC’ye göre muhtemel tarih değişikliği, Apple'ın 2026 sevkiyatlarının yüzde 4,2 oranında düşmesine yol açabilir.