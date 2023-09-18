Iraklı bakan: Kalkınma Yolu Projesi çok stratejik proje

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin, soruları yanıtladı.

Hüseyin, Kalkınma Yolu Projesi dahil birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Hüseyin, Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi'ne değinerek, "Türkiye'yle çok taraflı ilişkilerimiz bulunuyor. Proje ise çok stratejik bir proje. Irak'ın güneyini, Basra'yla ve Türkiye'yle, buradan Avrupa'yla bağlamayı hedefliyor. Hem Irak için hem de tüm bölge için çok önemli bir proje." ifadesini kullandı.

'Birlikte çözmemiz gereken bazı sorunlar da mevcut'

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat'a ve genel olarak Irak'a gelmesini hevesle bekliyoruz." diyen Hüseyin, halihazırda iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu ve Erdoğan'ın ziyaretinin ilişkilere ilave ivme katacağını, bağları güçlendireceğini kaydetti.

Hüseyin, düzenlenmesi planlanan ziyarete ilişkin büyük beklentilerin olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olduğunu dile getirdik, farklı alanlar var. Biz işbirliği yaptığımız alanları geliştirmeyi umuyoruz. Birlikte çözmemiz gereken bazı sorunlar da mevcut. Bu alanlarda daha fazla işbirliği yapmalıyız, özellikle güvenlik alanında. Bu çerçevede ilişkilerimizi etkileyen bir sorun bulunduğunu dile getirebilirim ancak müzakere ve diyalogla bunu çözme konusunda kararlıyız. İki temel husus var. Birincisi; Irak, Ceyhan'dan geçen petrol boru hattından halihazırda ihracat yapamıyor. İkincisi ise Paris'teki tahkim süreciyle ilgili. Türkiye, bu süreci tatmin edici bulmuyor.

'Irak ve Irak Kürdistanı'na mali kayıp'

Neticede, oturup söz konusu sorunlara birlikte çare bulmalıyız. Bir seçenek, iki hususu birbirinden ayıracağız ve Paris süreci ile boru hattı arasında bağlantı kurulmayacak. Eğer boru hattının açılması ile Irak Kürdistanı'nın petrol ihracatı ve Paris süreci arasında bağlantı kurulmaya devam edilecekse de görüşüp bir yol bulmalıyız. Boru hattının kapanması Irak için büyük güçlük teşkil ediyor. Irak Kürdistan bölgesi, bu nedenle günde yaklaşık 400 bin varil ihracatı yapamıyor, özellikle petrol fiyatlarının çok yüksek seyrettiği bu günlerde, bu durum Irak ve Irak Kürdistanı'na mali kayıp anlamına geliyor."