Irak'tan Türkiye'ye petrol sevkıyatı yeniden başladı

16 Kasım 2018

Irak Petrol Bakanlığı Kuzey Petrol şirketinin Kerkük'ten Ceyhan terminaline petrol sevkıyatını yeniden başlattığını teyit etti.

Türkiye'ye petrol sevkıyatı Bağdat'taki merkezi hükümet ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki gerilim nedeniyle bir yıldan uzun bir süre önce durdurulmuştu.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre Kerkük'ten Ceyhan'a şu anda günde ortalama 50-60 bin varil arasında sevkıyat yapılıyor, miktar ilerleyen süreçte artacak ancak ne zaman ve ne kadar artacağı belli değil. Hattan 2017'nin bazı aylarında günde 300 bin varile kadar sevkıyat yapılmıştı.

Türkiye'ye petrol sevkıyatının tekrar başlaması Irak hükümeti ve Kürt yönetimi arasındaki anlaşmazlığı gidermek için iki tarafa da baskı yapan ABD hükümeti için bir kazanım niteliğinde. ABD bu ay tekrar başlattığı İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların ardından İran kaynaklı küresel petrol arz sıkıntısını gidermeye çalışıyor.

Kaynak: Reuters