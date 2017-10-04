İran ile ticarette yeni dönem

04 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Sadabad Sarayı'nda gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında artan üst düzey ziyaretlerin ilişkileri daha iyi noktalara taşımasını temenni ettiğini söyleyen Erdoğan, görüşmelerin ana gündeminin iki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması olduğunu söyledi. Erdoğan, "Uzun zaman önce 30 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlemiştik, ancak bu son yıllarda 10 milyar dolarda takılı kaldı" dedi.

Ticarette yerli para kullanılacak

Ticarette yerli paraların kullanılması noktasında adım atacaklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Merkez bankalarımızın gözetimi ve bankaların girişimiyle finans sektörlerimize yönelik adımlar atacağız. Bankalarımızın İran'da şube açmaları, aynı şekilde İran bankalarının da Türkiye'de şube açmalarını görüştük. Ticaretimizi kur baskısından kurtarmak için yerli para birimlerimiz ile ticaret yapacağız. Merkez Bankalarımız önümüzde hafta bir araya gelerek bu konuda gerekli adımları atacaklar"

"Tek muhatabımız Merkezi Yönetim"

Görüşmelerde, Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunun da ele alındığını aktaran Erdoğan, "Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin gayrimeşru referandumunu tanımıyoruz. 350 kilometre sınırıyla kuzeyde Türkiye, doğusunda İran, güneyinde Merkezi Yönetim. İsrail'den başka kendilerini tanıyan ülke yok. Mossad'la alınan karar gayrimeşrudur. Irak'ta tek muhatabımız Merkezi Yönetim" şeklinde konuştu.

"3 kapı, 24 saat çalışacak"

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Ruhani de, "Bankacılık konusunda önemli kararlar aldık. Ticaretin milli paralar ile yapılması bunlardan biri. İki gümrük kapısı yarından itibaren 24 saat çalışacak, 3. kapı teknik iyileştirmelerin ardından en kısa sürede açılacak" dedi.

Yıllık 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Ruhani, ortak turizm ajansları geliştirmek konusunda mutabık kalındığını söyledi.

Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Ruhani, "Bölgede barış ve güvenliği hakim kılmak için Türkiye, İran ve Rusya birlikte çalışacak" ifadesini kullandı.