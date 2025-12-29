İran'da döviz kuru fırladı, esnaf kepenk indirdi

ABD'nin yaptırımlarıyla mücadele veren İran'da, geçen yıl bugünlerde 80 bin tümen olan 1 dolar bugün 140 bin tümene yükselirken iş yapamaz hale geldiklerini savunan bir grup esnaf, döviz ve altındaki artışı protesto etti.

Döviz kurundaki artışa bağlı olarak fiyat artışı ve piyasa istikrarının bozulmasını protesto eden dükkan sahipleri kepenk indirirken, rejim ve hükümet aleyhine de sloganlar attı.

Dövizde dalgalanmaya yasal işlem

Yargı Erki Başkanı Ejei ise söz konusu protestolara değinerek, döviz piyasasında spekülatif hareketlere neden olanlarla mücadele edileceğini belirtti.

Döviz piyasasında dalgalanmalara neden olanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını aktaran Muhsini Ejei, "Bazıları, döviz piyasasını bozarak ve ekonomik dalgalanmalar yaratarak halkın geçimini ve yaşamını hedef almıştır. Bunlar yetkililerin dikkatli ve uyanık yaklaşımıyla tespit edilmeli ve yargılanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Protesto, esnaf ve piyasa üzerinde artan ekonomik baskının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.