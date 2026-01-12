İran'daki protestolar ve ABD'nin tehdidi akaryakıt zammını getirdi: İşte tabelaya yansıyacak yeni fiyatlar...

Küresel piyasalarda enerji üreten ülkelerde yaşanan son gelişmeler, petrol fiyatları üzerinde yakından izleniyor. ABD’nin geçtiğimiz hafta Venezuela’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ardından petrol fiyatları sınırlı bir tepki vermiş, Brent petrol çarşamba günü 60 dolar seviyesinin altına kadar gerilemişti.

Trump'ın tehdidi piyasaları sarstı

Haftanın ilerleyen günlerinde ise İran’da süren protestoların şiddetlenmesi ve ABD Başkanı Trump’ın bölgeye ilişkin müdahale mesajları, jeopolitik risk algısını yükseltti. Bu gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarında yön yeniden yukarı çevrildi.

Perşembe günü yüzde 3,83 oranında değer kazanan ve haftayı 63 dolar seviyesinden tamamlayan Brent petrol, yeni haftaya da yükselişle başladı. Günün ilk işlemlerinde 64 doları test eden Brent, TSİ 09.00 itibarıyla 63,40 dolar civarında dengelenme çabası gösteriyor.

İran’ın günlük 3 milyon varilin üzerindeki ham petrol üretimiyle küresel enerji piyasasında kritik bir konumda bulunduğuna dikkat çeken analistler, “Ülkedeki protestolar ve olası bir ABD müdahalesine ilişkin endişeler, Orta Doğu kaynaklı arz risklerini artırdı. Bu durum fiyatların hareketlenmesine neden oldu” değerlendirmesinde bulunuyor.

Akaryakıta zam geldi?

Diğer yandan yurt içinde de gözler akaryakıt fiyatlarına çevrilmiş durumda. Yaşanan gelişmelerin ardından "akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi" soruları gündeme gelirken, Türkiye Gazetesi'nin sektör kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, 13 Ocak Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapılacak.