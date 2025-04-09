İranlı turistlerin Van akını sürüyor! Üç ayda 80 milyon dolarlık katkı

Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Shopping Fest ve Nevruz tatili kapsamında şehre gelen İranlı turist sayısında geçen yıla oranla artış yaşandı.

Tahran-Van tren seferlerinin turizme etkisi

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, bu yılın ilk üç ayında Van’a gelen İranlı turist sayısının 157 bine ulaştığını ve bu turistlerden elde edilen ekonomik katkının yaklaşık 80 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Çeliktaş, turist sayısındaki artış üzerinde 5 yıl aradan yapılmaya başlanan Tahran-Van tren seferlerinin de büyük etkisi olduğunu kaydetti.

Nevruz’un Ramazan ayına denk gelmesi ve İran’daki ekonomik sorunlara rağmen turist sayısında artış yaşandığını dile getiren Çeliktaş, turizmden elde edilen katma değerin başta konaklama, yeme-içme, lojistik ve mağazacılık olmak üzere birçok sektöre yayıldığı kaydeti.

80 milyon dolarlık katma değer

İranlı turistler Van’ı tercih etmeye devam ettiğini dile getiren Çeliktaş, "Ancak sınır kapısındaki yoğunluğu azaltabilirsek, onların geçişlerini daha rahat ve hızlı hale getirebilirsek, bu ziyaretlerden daha fazla verim alabiliriz. İran’dan gelenlerin daha sağlıklı şartlarda geçiş yapması ve sınırda daha az zaman geçirmesi gerekiyor. Bu yılın ilk üç ayında turist başına ortalama 500 dolar harcama yapıldığını varsayarsak, ilimize yaklaşık 80 milyon dolarlık bir katma değer sağlandığını görüyoruz. Bu ekonomik katkı, genellikle tabana yayılarak birçok sektörün faydalanmasını sağlıyor. En çok da konaklama, lojistik, yeme-içme ve mağazacılık sektörleri bu katkıdan yararlanıyor. Bu durum esnafımıza moral ve motivasyon sağlıyor. Esnafımızın yüzü gülüyor" diye konuştu.