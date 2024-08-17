İş Bankası’ndan kısmi bölünme hakkında açıklama: İşlemden kaldırıldı
İş Bankası KAP’a yaptığı açıklamada SPK nezdindeki kısmı bölünme başvurusunun yasal süre içinde sonuçlanma imkanı kalmadığından, başvuruda kullanılacak finansal tabloların güncellenme gereği nedeniyle işlemden kaldırıldığını duyurdu.
İş Bankası, yatırımcıları tarafından uzun bir süredir dikkatle takip edilen kısmi bölünme işlemleri hakkında KAP'ta bir açıklama yayımladı.
Yayımlanan açıklamada İş Bankası, başvurunun işlemden kaldırıldığını belirtti.
KAP'ta yayımlanan açıklamada "İlgide kayıtlı özel durum açıklamamıza konu SPK nezdindeki kısmi bölünme başvurumuz, yasal süresi içinde (31 Ağustos 2024 tarihine kadar) sonuçlandırılabilme imkânı kalmadığından, başvuruda kullanılacak finansal tabloların güncellenme gereği nedeniyle işlemden kaldırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadeleri yer aldı.