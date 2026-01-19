İş dünyası finansman ve vergide reform talep ediyor

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, ekonomide ka­lıcı iyileşmenin yapısal reform­larla mümkün olacağını belirte­rek, özellikle finansmana erişim, vergi sistemi ve yatırım ortamını ilgilendiren reformların iş dün­yası açısından büyük önem taşı­dığını dile getirdi.

Kayan, “Finansman kanalla­rının çeşitlendirilmesi, sermaye piyasalarının güçlendirilmesi ve yatırım ortamının daha öngörü­lebilir hale getirilmesi, hem yerli hem de yabancı yatırımcı açısın­dan güven ortamını güçlendire­cektir. Bu adımlar, 2026 ve sonra­sında ekonomik büyümenin da­ha sağlıklı bir zemine oturmasını sağlayacaktır” dedi.

Alternatif finansman modelleri daha fazla konuşuluyor

Mehmet Sait Kayan, MÜSİAD Genel Merkezi tarafından üye­lerle gerçekleştirilen kapsamlı saha anketlerinin reel sektörün finansman anlayışında önemli bir dönüşüme işaret ettiğini söy­ledi. Firmaların yalnızca klasik banka kredilerine odaklanmadı­ğını belirten Kayan, öz sermaye, ortaklık yapıları ve sermaye piya­sası araçlarının daha fazla günde­me gelmeye başladığını kaydetti.

Kayan, “Üyelerimizle yaptığı­mız görüşmelerde, birçok firma­nın artık banka kredilerinin öte­sinde finansman arayışlarına yö­neldiğini görüyoruz. Öz sermaye güçlendirme, stratejik ortaklık­lar ve sermaye piyasası araçları daha çok konuşuluyor. Bu tablo, kredi kanalının reel sektör nez­dinde giderek daraldığını açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Vergi sisteminde sadeleşme vurgusu

MÜSİAD Mersin Şube Başka­nı Kayan, vergi sistemi ve yapı­sal reform beklentilerine de geniş yer ayırdı. Reel sektörün önceli­ğinin vergi oranlarından ziyade sistemin işleyişi olduğunu vur­gulayan Kayan, karmaşık vergi mevzuatının işletmeler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu ifa­de etti.

Kayan, sade bir vergi siste­mi vurgusu yaparak, “Reel sek­tör olarak bizim temel beklenti­miz, vergi oranlarının düşürül­mesinden ziyade sistemin sade, öngörülebilir ve yönetilebilir ha­le gelmesidir. Vergi mevzuatının karmaşık yapısı, firmaların hem zamanını hem de kaynaklarını tüketiyor. Oysa sade bir vergi sis­temi, üretim ve yatırım iştahını doğrudan artıracaktır” şeklinde konuştu.

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Kayan, 2026 yılında Türkiye eko­nomisini en fazla etkileyecek ko­nunun finansmana erişim olaca­ğını söyledi. Kayan, reel sektörün yalnızca krediye ulaşmayı değil, kredinin şartlarını ve finansman modellerini de öncelikli günde­mine aldığını vurguladı.

Mehmet Sait Kayan, yaptığı de­ğerlendirmede MÜSİAD Genel Merkezi tarafından üyelerle ger­çekleştirilen kapsamlı saha an­ketlerinin çarpıcı sonuçlar or­taya koyduğunu belirtti. Kayan, 2026 yılına yönelik ekonomik beklentilerde finansmana erişi­min açık ara en önemli başlık ola­rak öne çıktığını ifade etti.

Reel sektör açısından mese­lenin yalnızca krediye ulaşmak­la sınırlı olmadığını dile getiren Kayan, şu ifadeleri kullandı; “Bu­gün firmalarımız için asıl mese­le, krediye erişimin yanı sıra kre­dinin vadesi, maliyeti ve yatırı­mın nakit akışıyla uyumudur. İş dünyası artık kısa vadeli, yüksek maliyetli kredilerle sürdürülebi­lir yatırım yapmanın zorluklarını daha net görüyor.”