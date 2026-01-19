Google Haberler

İş dünyası finansman ve vergide reform talep ediyor

Finansman kanallarının çeşitlendirilmesi ve sade bir vergi sisteminin yatırım ortamını güçlendireceğini belirten MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, bu şekilde büyümenin sağlıklı bir zemine oturacağını ifade etti. Kayan, maliyet ve öngörülebilirliğin de belirleyici hale geldiğini vurguladı.

İş dünyası finansman ve vergide reform talep ediyor

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, ekonomide ka­lıcı iyileşmenin yapısal reform­larla mümkün olacağını belirte­rek, özellikle finansmana erişim, vergi sistemi ve yatırım ortamını ilgilendiren reformların iş dün­yası açısından büyük önem taşı­dığını dile getirdi.

Kayan, “Finansman kanalla­rının çeşitlendirilmesi, sermaye piyasalarının güçlendirilmesi ve yatırım ortamının daha öngörü­lebilir hale getirilmesi, hem yerli hem de yabancı yatırımcı açısın­dan güven ortamını güçlendire­cektir. Bu adımlar, 2026 ve sonra­sında ekonomik büyümenin da­ha sağlıklı bir zemine oturmasını sağlayacaktır” dedi.

Alternatif finansman modelleri daha fazla konuşuluyor

Mehmet Sait Kayan, MÜSİAD Genel Merkezi tarafından üye­lerle gerçekleştirilen kapsamlı saha anketlerinin reel sektörün finansman anlayışında önemli bir dönüşüme işaret ettiğini söy­ledi. Firmaların yalnızca klasik banka kredilerine odaklanmadı­ğını belirten Kayan, öz sermaye, ortaklık yapıları ve sermaye piya­sası araçlarının daha fazla günde­me gelmeye başladığını kaydetti.

Kayan, “Üyelerimizle yaptığı­mız görüşmelerde, birçok firma­nın artık banka kredilerinin öte­sinde finansman arayışlarına yö­neldiğini görüyoruz. Öz sermaye güçlendirme, stratejik ortaklık­lar ve sermaye piyasası araçları daha çok konuşuluyor. Bu tablo, kredi kanalının reel sektör nez­dinde giderek daraldığını açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Vergi sisteminde sadeleşme vurgusu

MÜSİAD Mersin Şube Başka­nı Kayan, vergi sistemi ve yapı­sal reform beklentilerine de geniş yer ayırdı. Reel sektörün önceli­ğinin vergi oranlarından ziyade sistemin işleyişi olduğunu vur­gulayan Kayan, karmaşık vergi mevzuatının işletmeler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu ifa­de etti.

Kayan, sade bir vergi siste­mi vurgusu yaparak, “Reel sek­tör olarak bizim temel beklenti­miz, vergi oranlarının düşürül­mesinden ziyade sistemin sade, öngörülebilir ve yönetilebilir ha­le gelmesidir. Vergi mevzuatının karmaşık yapısı, firmaların hem zamanını hem de kaynaklarını tüketiyor. Oysa sade bir vergi sis­temi, üretim ve yatırım iştahını doğrudan artıracaktır” şeklinde konuştu.

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Kayan, 2026 yılında Türkiye eko­nomisini en fazla etkileyecek ko­nunun finansmana erişim olaca­ğını söyledi. Kayan, reel sektörün yalnızca krediye ulaşmayı değil, kredinin şartlarını ve finansman modellerini de öncelikli günde­mine aldığını vurguladı.

Mehmet Sait Kayan, yaptığı de­ğerlendirmede MÜSİAD Genel Merkezi tarafından üyelerle ger­çekleştirilen kapsamlı saha an­ketlerinin çarpıcı sonuçlar or­taya koyduğunu belirtti. Kayan, 2026 yılına yönelik ekonomik beklentilerde finansmana erişi­min açık ara en önemli başlık ola­rak öne çıktığını ifade etti.

Reel sektör açısından mese­lenin yalnızca krediye ulaşmak­la sınırlı olmadığını dile getiren Kayan, şu ifadeleri kullandı; “Bu­gün firmalarımız için asıl mese­le, krediye erişimin yanı sıra kre­dinin vadesi, maliyeti ve yatırı­mın nakit akışıyla uyumudur. İş dünyası artık kısa vadeli, yüksek maliyetli kredilerle sürdürülebi­lir yatırım yapmanın zorluklarını daha net görüyor.”

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
Çok Okunanlar