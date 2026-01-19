İş dünyası finansman ve vergide reform talep ediyor
Finansman kanallarının çeşitlendirilmesi ve sade bir vergi sisteminin yatırım ortamını güçlendireceğini belirten MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, bu şekilde büyümenin sağlıklı bir zemine oturacağını ifade etti. Kayan, maliyet ve öngörülebilirliğin de belirleyici hale geldiğini vurguladı.
MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, ekonomide kalıcı iyileşmenin yapısal reformlarla mümkün olacağını belirterek, özellikle finansmana erişim, vergi sistemi ve yatırım ortamını ilgilendiren reformların iş dünyası açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.
Kayan, “Finansman kanallarının çeşitlendirilmesi, sermaye piyasalarının güçlendirilmesi ve yatırım ortamının daha öngörülebilir hale getirilmesi, hem yerli hem de yabancı yatırımcı açısından güven ortamını güçlendirecektir. Bu adımlar, 2026 ve sonrasında ekonomik büyümenin daha sağlıklı bir zemine oturmasını sağlayacaktır” dedi.
Alternatif finansman modelleri daha fazla konuşuluyor
Mehmet Sait Kayan, MÜSİAD Genel Merkezi tarafından üyelerle gerçekleştirilen kapsamlı saha anketlerinin reel sektörün finansman anlayışında önemli bir dönüşüme işaret ettiğini söyledi. Firmaların yalnızca klasik banka kredilerine odaklanmadığını belirten Kayan, öz sermaye, ortaklık yapıları ve sermaye piyasası araçlarının daha fazla gündeme gelmeye başladığını kaydetti.
Kayan, “Üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde, birçok firmanın artık banka kredilerinin ötesinde finansman arayışlarına yöneldiğini görüyoruz. Öz sermaye güçlendirme, stratejik ortaklıklar ve sermaye piyasası araçları daha çok konuşuluyor. Bu tablo, kredi kanalının reel sektör nezdinde giderek daraldığını açıkça ortaya koymaktadır” dedi.
Vergi sisteminde sadeleşme vurgusu
MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Kayan, vergi sistemi ve yapısal reform beklentilerine de geniş yer ayırdı. Reel sektörün önceliğinin vergi oranlarından ziyade sistemin işleyişi olduğunu vurgulayan Kayan, karmaşık vergi mevzuatının işletmeler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu ifade etti.
Kayan, sade bir vergi sistemi vurgusu yaparak, “Reel sektör olarak bizim temel beklentimiz, vergi oranlarının düşürülmesinden ziyade sistemin sade, öngörülebilir ve yönetilebilir hale gelmesidir. Vergi mevzuatının karmaşık yapısı, firmaların hem zamanını hem de kaynaklarını tüketiyor. Oysa sade bir vergi sistemi, üretim ve yatırım iştahını doğrudan artıracaktır” şeklinde konuştu.
MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Kayan, 2026 yılında Türkiye ekonomisini en fazla etkileyecek konunun finansmana erişim olacağını söyledi. Kayan, reel sektörün yalnızca krediye ulaşmayı değil, kredinin şartlarını ve finansman modellerini de öncelikli gündemine aldığını vurguladı.
Mehmet Sait Kayan, yaptığı değerlendirmede MÜSİAD Genel Merkezi tarafından üyelerle gerçekleştirilen kapsamlı saha anketlerinin çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti. Kayan, 2026 yılına yönelik ekonomik beklentilerde finansmana erişimin açık ara en önemli başlık olarak öne çıktığını ifade etti.
Reel sektör açısından meselenin yalnızca krediye ulaşmakla sınırlı olmadığını dile getiren Kayan, şu ifadeleri kullandı; “Bugün firmalarımız için asıl mesele, krediye erişimin yanı sıra kredinin vadesi, maliyeti ve yatırımın nakit akışıyla uyumudur. İş dünyası artık kısa vadeli, yüksek maliyetli kredilerle sürdürülebilir yatırım yapmanın zorluklarını daha net görüyor.”