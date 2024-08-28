İş dünyası uygun maliyetli finansman istedi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Başkanı Mehmet Yılmaz, ağustos ayı olağan meclis toplantısında iş dünyasının taleplerini dile getirdi. Yılmaz, ABD ve Avrupa'da enflasyonda düşüş görüldüğünü belirterek İngiltere ve Çin'de faiz indirimlerine gidildiğini, Japonya'da ise durumun tam tersi olduğunu ifade etti.

'İş dünyasını olumsuz yönde etkilememeli'

Yılmaz, şunları söyledi: "Mali sıkılaştırma politikaları ve bunların yansımaları sonucu artan fon maliyetleri yatırımcı açısından sıkıntılara neden olabilmektedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi enflasyonun düşmesi çok önemli ancak yüksek faiz oranlarının iş yapma ortamını olumsuz yönde etkilemesine de izin vermememiz gerekir. Bu nedenle iş yapan, üreten, ihraç eden ve istihdam sağlayanların ucuz finansmana erişiminin sağlanması gerekir. İş yapanların finansman maliyetlerinin öngörülebilir ve düşük olmasını diliyoruz. Bu şekilde yatırım ortamının iyileşebileceğini düşünüyoruz."