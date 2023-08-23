İş gücü girdi endeksleri yıllık yüzde 3,3 arttı

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,5 artış kaydetti. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,7 azalırken inşaat sektöründe yüzde 8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,3 yükseldi.

Brüt ücret yükseldi

Brüt ücret-maaş endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 111,1 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 104,3, inşaat sektöründe yüzde 126,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,2 yükseliş kaydetti. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,9 gerilerken inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 113,7 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 111,8, inşaat sektöründe yüzde 111,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 116,6 yükseliş kaydetti.

Saatlik kazanç endeksi, aynı dönemde yüzde 108,3 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 105,6, inşaat sektöründe yüzde 109,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 111,4 arttı.