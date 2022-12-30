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İş makinesi aksamı ithalatında uygulanan gözetim uygulamasında değişiklik kararı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin yayınlanan tebliğ hakkında değişiklik yapılmasıyla ilgili Resmi Gazete'de yeni tebliğ yayımladı. Yenilenen kararla birlikte bazı iş makinesi aksamlarının ithalatına yönelik gözetim uygulamasının kapsamı değiştirildi.

AA
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Bazı iş makinesi aksamlarının ithalatında yürütülen gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğle, gözetim uygulamasına tabi olan eşyaların kapsamı yeniden düzenlendi.

Ekskavatör paletleri ve bazı parçaları liste dışı bırakıldı

Buna göre, "Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar", "Buldozer ve angledozer bıçakları" ve "Diğerleri" başlığındaki ürünlerin ithalatında ton başına uygulanan 6 bin 500 dolarlık birim gümrük kıymeti devam edecek. Buna karşın "Diğerleri" başlığı altında yer alan eşya grubunun kapsamında "metal/kauçuk ekskavatör paletleri ve bunlara ait zincir ve/veya pabuçlar" olmayacak.

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