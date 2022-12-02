İş Portföy Yönetimi, Pomega Enerji’nin yüzde 10 payına sahip olmak üzere sözleşme imzaladı

Yüzde 100 Kontrolmatik Teknoloji iştiraki olan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri hakkında KAP’a bildirilen açıklamaya göre İş Portföy Yönetimi AŞ, 21 milyon dolar sermaye artırımıyla Pomega’nın yüzde 10 hissesinin yeni sahibi olmak üzere sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kontrolmatik Teknoloji ve Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, dünya genelinde enerji depolama konusuna artan ilginin yatırımcıları bu alanda harekete geçmeye teşvik ettiğini belirtti. Aslanhan, sözlerine şöyle devam etti:

“İklim hedefleri çerçevesinde sürdürülebilir enerji üretimi ve kullanımı konusu her geçen gün daha kritik bir hale geliyor. Biz de Kontrolmatik Teknoloji olarak 2023 yılında büyüme hedefimizi sürdürülebilirlik vizyonumuz ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Son dönemde bankalar ve ilgili portföy yönetim şirketleri yatırım planlamalarında enerji depolama konusuna daha fazla yer vermeye başladı. Böyle bir süreçte Türkiye’nin en güvenilir finans kurumlarından biri olan İş Portföy Yönetimi AŞ’den yatırım almış olmaktan mutluyuz. Ankara’da inşaatı tamamlanmak üzere olan ve enerji depolama teknolojileri alanında dünya çapında kanıtlanmış ‘Lityum-Demir-Fosfat’ teknolojisiyle pil hücresi üretimi yapacağımız fabrikamızı 2023’te faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Pomega Enerji Depolama Teknolojileri olarak büyüme ve gelişim yolundaki girişimlerimize devam edeceğiz.”