İş yeri satışında KDV düşürüldü

Geçtiğimiz günlerde konut satışları için yapılan KDV indiriminin bir benzeri de iş yerleri için uygulanacak.

Bakanlar Kurulu kararıyla iş yeri satışlarında KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. İndirim 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli olacak.

Bu yolla örneğin, KDV dahil 300 bin lira olan bir iş yerinin fiyatı KDV dahil 278 bin liraya düşmüş olacak.

Düzenlemeyle iş yeri stokunun eritilmesi ve bu yolla gayrimenkul sektörünün canlandırılması hedefleniyor.

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