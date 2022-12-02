İşçiden ve emekçiden kesilen vergi yüzde 10’da sabit kalsın

Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri, "Asgari ücret sefalet ücreti olmasın, 14 bin 800 net olsun" yazılı pankart açarak sloganlar attı.

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, basın açıklamasında, enflasyonla ilgili son verileri paylaştı. Gelir dağılımı ve vergi adaletinde bazı sorunlar yaşandığına değinen Küçükosmanoğlu, "Türkiye'deki vergilerin büyük çoğunluğunu işçiler ve emekçiler veriyor. O yüzden diyoruz ki asgari ücret sefalet ücreti olmasın, 2023 yılının ilk 6 ayı için asgari ücret 14 bin 800 lira olsun. İşçilerden, emekçilerden kesilen vergi oranlarında yüzde 10 da sabit kalsın" diye konuştu.