İşgücü istatistiklerinde çarpıcı tablo! Sayıları 4 milyon 609 bine yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024’ün dördüncü çeyreğine ilişkin iş gücü rakamlarını açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise 2024’ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,4 puanlık artışla yüzde 28’e yükseldi.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.

Tablo vahim: 4 milyon 609 bin

TÜİK, işgücüne dahil olmayanların nedene göre dağılımını da kamuoyuyla paylaştı. 2023 yılınının son çeyreğinde 1 milyon 955 bin kişi iş bulma ümidi olmadığı için iş gücüne dahil olmazken bu rakam 2024’ün son çeyreğinde 2 milyon 480 bin olarak açıklandı.

İşbaşı yapabilecek olup muhtelif gerekçelerle iş aramayanlar ise 2023’ün son çeyreğinde 1 milyon 531 bin iken bu rakam 2024’ün dördüncü çeyreğinde 2 milyon 129 bine yükseldi.

İş bulma ümidi olmadığı için işgücüne katılamayan ve çeşitli gerekçelerle iş aramayanların toplam sayısı ise 4 milyon 609 bin olarak belirlendi.

Öte yandan iş gücüne dahil olmayan toplam nüfus ise 2023’ün son çeyreğinde 30 milyon 588 bindi 2024’ün son çeyreğinde ise 30 milyon 387 bine geriledi.