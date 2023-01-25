İşgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları sözlü savunma toplantısının tarihi belli oldu

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla, Rekabet Kurulu'nun 01.04.2021 tarihli ve 21-18/213-M sayılı, 05.08.2021 tarihli ve 21-37/527-M sayılı, 16.12.2021 tarihli ve 21- 61/875-M sayılı kararları uyarınca yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiği bildirildi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 21-22 Şubat 2023 tarihinde saat 10.30'da yapılacak.

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 13 Şubat 2023 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebilecekler. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerektiği açıklaması yapıldı.