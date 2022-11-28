İSİB, Agro Food Drink Tech Fuarı’na milli katılım organizasyonu gerçekleştirdi

Gürcistan’da tarım ve bağlı teknolojiler alanındaki son gelişmeleri ve yenilikleri sunan tek endüstri ihtisas fuarı olan Agro Food Drink Tech Fuarı, bu yıl 20. kez düzenlendi. Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı Baş Bakan Yardımcısı George Khanishvili ve T.C. Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay’ın açılış konuşmaları ile başlayan fuarda, iklimlendirme sanayinden soğutma ve havalandırma sistemlerine yönelik ürünler sergilendi. Fuara milli katılım kapsamında Türkiye’den 6 firma iştirak etti.

Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı Baş Bakan Yardımcısı George Khanishvili fuar açılışından sonra Türk firmaların stantlarını ziyaret ederek katılımcı firmaların yetkililerinden bilgi aldı. Bununla birlikte T.C. Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, T.C. Tiflis Ticaret Müşaviri Ahmet Darçın ve İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın fuardaki stantları ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdi.

Agro Food Drink Tech Fuarı’na yapılan milli katılım organizasyonunun firmalarımız adına başarılı geçtiğini ifade eden İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın, şunları söyledi: “Gürcistan hem komşu ülke olması hem de ithalatının büyük kısmını Türkiye’den yaptığı için sektörel olarak bizim için de stratejik bir öneme sahip. Agro Food Drink Tech Fuarı her ne kadar ağırlıkta tarım ürünleri ve teknolojileri üzerine bir fuar olsa da soğutma sistemleri alanında yer alan firmalarımıza çok ciddi ticari bağlantı imkanı sundu. Milli Katılım organizasyonumuza katılan 6 firmamız yaptıkları görüşmelerde ihracata dönüşecek birçok bağlantı gerçekleştirdi. İSİB olarak tüm ülkelerde yaptığımız pazarlama, satış ve iletişim faaliyetleri ile ülkeler ve sektörler arası ilişkilerin daha da yukarılara çıkacağını ve ihracat hedeflerimizi daha da yükselteceğimizi düşünüyoruz. İSİB olarak her alanda ihracatçılarımıza destek olmaktan gurur duyuyoruz.”