İSİB, Building Engineers Association Konferansı’na sponsor oldu

“Yeşil ve Akıllı Binaların Uygulanmasına İlişkin Yapı Regülasyonları” ana temasında yapılan etkinliğe İSİB’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Cem Savcı katıldı.

Etkinliğin açılışını ASHRAE Endonezya Chapter Başkanı Yongkie Tileno’nun yaptığı konferans kapsamında İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Savcı tarafından Türk İklimlendirme Sektörü’nün güçlü yanları, temel istatistikleri ve İSİB’in konumu ve faaliyetlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.

Etkinlik alanında İSİB tarafından açılan tanıtım standını ziyaret eden ASHRAE Indonesia Chapter Başkanı Yongkie Tileno’ya ve diğer ziyaretçilere 2023 Mart ayında gerçekleştirecek Sektörel Ticaret Heyeti programı hakkında bilgi verildi.

Etkinlikten bir gün önce ise T.C. Cakarta Büyükelçiliği binasında Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşaviri Burak Avcı ziyaret edilerek Endonezya’nın genel ekonomik durumu ile ticarette teamüller hakkında kendisinden bilgi alınırken, Mart ayında gerçekleştirilecek Sektörel Ticaret Heyeti programı hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

İSİB olarak Endonezya’da katılığımız konferansın Türk iklimlendirme sektörünün ürün bazındaki kapsayıcılığını ve başarılı organizasyonel yapısını göstermek adına başarılı geçtiğini ifade eden İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Savcı, konferans ile ilgili şunları söyledi:

“275 milyonluk nüfusu ile Endonezya, Türk iklimlendirme dektörü açısından çok stratejik bir ülke. Ülke, hem doğal kaynakların zenginliği hem de stratejik tarım ürünleri ile ciddi bir ekonomik büyüklüğe sahip. Bu ekonomik büyüklüğünü dış ticaret alanında da gösteriyor. Türkiye ile 2 milyar doları aşan bir dış ticaret hacmi bulunuyor. Sektörümüzün ihracatını büyütebilmek amacıyla Endonezya’da pazarlama ve iletişim çalışmalarını sürekli artırmaya çalışıyoruz. Building Engineers Association Konferansı’na sponsorluğumuz da bu vizyonun bir parçasıdır. Önümüzdeki yıl Mart ayında bu ülkeye Sektörel Ticari Heyet organizasyonu ve ayrıca eylül ayında yapılacak olan Refrigeration & HVAC Indonesia 2023 Fuarına Milli Katılım düzenleyeceğiz. Sektörümüzün gelişimi ve ihracatının artırılması amacıyla global ölçekte bu platformlarda yer almaya devam edeceğiz.”