İSKİ, 2023’te 10,6 milyar TL'lik yatırım yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantılarının 5. birleşimini Saraçhane Başkanlık Binası Meclis Salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2023 Yılı Bütçesi, Yatırım ve Performans Programı ele alındı.

7 projenin temeli atıldı

Meclis üyelerine bütçe ve yatırımlarla ilgili bir sunum gerçekleştiren İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, tamamlanan 20 tesis ve tünelin açılışını gerçekleştirdiklerini, 7 büyük yatırımın da temelini attıklarını belirterek, “Günlük 400 bin metreküp atık suyu arıtacak, Türkiye’nin en büyük ileri biyolojik arıtma tesisini bu ilçeye taşıyan ve 4 ilçeye hizmet veren Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademesini açtık. Önümüzdeki ay ise çok büyük çevre yatırımlarından biri olan Baltalimanı Biyolojik Arıtma Tesisini açacağız. Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin ise temelini atacağız. Ayrıca, Unkapanı Yağmur Suyu Tüneli TBM Çıkışını gerçekleştirerek Tarihi Yarımadayı su baskınlarından tamamen kurtaracağız. Su aldığımız Melen Havzasını korumak amacıyla da Düzce’de Melen Havzası Kampüs Binasının açılışını yapacağız” diye konuştu.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı gider bütçesini 32 milyar 836 milyon lira, gelir bütçesini 30 milyar 820 milyon lira olarak belirlediklerini, aradaki 2 milyar 16 milyon liralık eksik ise iç ve dış finansman ile karşılayacaklarını aktaran Dr. Başa, “2023 yılında ise toplam 10 milyar 648 milyon liralık su atıksu ve çevre yatırımı gerçekleştireceğiz” dedi.

İstanbul su fiyatında 16. sırada

İstanbul’un 30 büyükşehir belediyesi konut su ve atık su fiyatı karşılaştırmasında 16. sırada yer aldığına dikkat çeken Başa, İSKİ’nin enerji analizine göre ise su gelirlerinin yüzde 68’ini elektrik giderlerine harcandığının altını çizdi.

"İstanbul’da sağlam altyapı ve sağlam gelecek için çalışmaya devam edeceğiz"

İSKİ’nin çevreci enerji üreterek elektrik maliyetini azaltmaya ve çevreci enerjiyle karbon ayak izini azaltmaya devam ettiğini ifade eden Başa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2019’de 1,4 megawatt (MW) olan güneş enerjisi santralleri, 2022 yılında 4,3 megawata çıkarıldı. 2023 hedefi ise 9,3 megawata çıkarmak. 2019’dan bu yana üretilen enerjiyle 100 bin hanenin 1 aylık elektrik sarfiyatı kadar enerji üretildi. Yine son 3,5 yılda 6.728 ton karbon salınımı önlendi. İSKİ olarak, İstanbul’da sağlam altyapı ve sağlam gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Açılışı yapılan yatırımlar (Tarih ve maliyetle birlikte)

Üsküdar İlçesi Bülbüldere ve Çavuşdere Yağmur Suyu Tüneli TBM Çıkışı 12.11.2020 - 126.352.669 TL

Tuzla İlçesi Hacetdere Yaşam Vadisi 1. Etap Açılışı 12.11.2020 - 109.023.591 TL

Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 2. Kademe Açılışı 14.11.2020 -83.900.000 Euro

Esenler İSKİ Hizmet Binası Açılışı 25.01.2021 - 287.733.724 TL

Bayrampaşa İlçesi Ayvalıdere Yağmur Suyu Tüneli TBM Çıkışı 05.05.2021 -338.451.222 TL

Ömerli Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılışı 16.11.2021 - 1.303.605.419 TL

Kadıköy İlçesi Kurbağalıdere Islahı Açılışı 01.02.2022 - 523.815.133 TL

Üsküdar İlçesi III. Ahmet Çeşmesi Restorasyonu 04.02.2022 - 2.923.934 TL

Terkos Tarihi Su Pompa İstasyonu Restorasyonu 01.06.2022 - 10.146.587 TL

Zeytinburnu-Bakırköy İSKİ Hizmet Binası Açılışı 07.07.2022 - 101.934.490 TL

Kartal ve Maltepe İlçeleri Atık Su Hatları ve Dere Islahı Açılışı 25.07.2022 -128.759.356 TL

Beylikdüzü İlçesi Çevre Projesi (Su, Atık Su ve Dere Islahı) Açılışı 29.07.2022 -404.806.633 TL

Pendik İlçesi Atık Su, Yağmur Suyu Hatları ve Dere Islahı Açılışı 01.08.2022 -377.198.618 TL

Üsküdar İlçesi İstavroz Atık Su Tüneli Açılışı 04.08.2022 - 134.115.064 TL

Ümraniye İlçesi Ömerli-Dudullu İçme Suyu Hattı Açılışı 18.08.2022 - 916.802.197 TL

Şile İlçesi Ultrafiltrasyon-Membran İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Atık Su Yatırımları Açılışı 23.08.2022 - 356.243.139 TL

Çatalca İSKİ Hizmet Binası Açılışı 09.09.2022 - 36.000.000 TL

Beylikdüzü İlçesi Kavaklıdere Yaşam Vadisi Açılışı 24.09.2022 - 493.418.432 TL

Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3.Kademe Açılışı 25.10.2022 -1.957.090.878 TL

Arnavutköy İlçesi Atık Su, Yağmur Suyu ve İçme Suyu Yatırımları (Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Kademe) Açılışı 16.11.2022 - 433.350.037 TL

Temeli atılan yatırımlar (Tarih ve maliyetle birlikte)

Esenyurt İlçesi Haramidere Atık Su Kolektörü ve Dere Islahı Temel Atma 08.07.2020 - 710.000.000 TL

Bakırköy İlçesi Ataköy Atık Su Tüneli TBM Başlatma Töreni 25.02.2021 - 604.368.948 TL

Avcılar İlçesi Atık Su Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı Temel Atma 16.02.2022 - 295.801.487 TL

Kadıköy İlçesi Atık Su ve Yağmur Suyu Yatırımları Temel Atma 05.10.2022 -268.329.486 TL

Anadolu Yakası Yeni İçme Suyu Hatları Temel Atma 18.11.2022 - 315.660.000 TL

Kartal, Tuzla, Pendik ve Maltepe İlçeleri Atık Su, Yağmur Suyu ve Dere Islahı Yatırımları Temel Atma 23.11.2022 - 641.053.000 TL

Avrupa Bölgesi 5. Kısım Müteferrik Atık Su Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı Temel Atma 15.06.2022 - 468.012.961 TL

Hizmete alınacak-temel atılacak bazı yatırımlar