İSKİ açıklama yaptı: Su ve doğalgaz faturalarında 5 kat fark tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), son günlerde basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan su ve doğalgaz faturalarıyla ilgili iddialar hakkında kamuoyuna bir açıklama yaptı.

Bazı mecralarda aynı tarihte gelen su ve doğalgaz faturalarının karşılaştırılarak, su faturalarının doğalgaz faturalarına göre beş kat daha yüksek olduğuna dair iddialar gündeme getirilmişti. İSKİ, bu iddialara yanıt verdi.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, doğalgaz hizmetleri ile suyun elde edilmesi, arıtılması ve dağıtılması hizmetlerinin tamamen farklı sektörler olduğu ve bu iki hizmetin kıyaslanmasının doğru olmadığı belirtildi. Yaz mevsiminde su tüketiminin arttığı, ancak doğalgaz tüketiminin düştüğü hatırlatılarak, mevsimsel değişkenlerin faturalar üzerindeki etkisinin dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, su faturalarının yalnızca su tüketim bedelini değil, aynı zamanda atık suyun toplanması, arıtılması ve çevresel koruma hizmetleri gibi ek maliyetleri de içerdiği vurgulandı. Bu durumun, doğalgaz faturaları ile su faturaları arasındaki fiyat farklılıklarının ana nedenlerinden biri olduğu belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın doğalgaz faturalarında devlete sağlanan sübvansiyonları hatırlatan İSKİ, İstanbul'daki tüm konutlara her ay 3 metreküp ücretsiz su sağlandığını ve bu uygulamanın "İnsani Su Hakkı" olarak adlandırıldığını açıkladı. Ayrıca, İstanbul'daki su tarifelerinde 2024 yılı Mayıs ayında yapılan düzenlemelerle 1. Kademe su tarifesi için %36'lık bir artış yapıldığı, bu tarifenin İstanbul’daki konut abonelerinin %85'ini kapsadığı belirtildi.

Dünyada kabul edilen su faturalarının ödenebilirlik kriteri, hane halkının aylık gelirinin %3-5'i olarak belirlenirken, İstanbul’da bu oran %2,47 seviyesinde tutuluyor. Bu durumun, İSKİ’nin su tarifelerinde sosyal adaleti gözettiğinin bir göstergesi olduğu ifade edildi.