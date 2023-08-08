İŞKUR açıkladı: Kayıtlı işsiz sayısı temmuzda yüzde 3 arttı

Temmuz ayında 79 bin 99 olarak izlenen kayıtlı işsizlerin yüzde 49,5’i erkek, yüzde 50,5’i kadın, yüzde 24’ü 15-24 yaş grubunda yer aldı. Haziran ayında 1 milyon 310 bin 505 olan kayıtlı kadın işsiz sayısı Temmuz'da 1 milyon 353 bin 152'ye çıkarak 42 bin 647 kişilik artış kaydetti. Kayıtlı erkek işsiz sayısı da 36 bin 452 kişi artarak 1 milyon 291 bin 347'den 1 milyon 327 bin 799'a çıktı.

Temmuz'da 103 bin kişi işe yerleşti

Verilere göre, Temmuz ayında İşkur aracığılı ile 64 bin 186'sı erkek, 39 bin 341'i kadın olmak üzere 103 bin 527 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleştirilenlerin yüzde 62'sini erkekler, yüzde 38'ini ise kadın lar oluşturdu.

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde işe yerleşkinlerin sayısı 687 bin 180 olarak kaydedildi. Ocak-Temmuz 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Satış Danışmanı/Uzmanı” mesleklerinde gerçekleştirildi.

Temmuz ayında 227 bin 657 açık iş alındı

Temmuz ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 227.657 oldu. 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 1.554.872 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde98,6’sı özel sektörden alınan açık işlerden oluşurken sektörler itibarıyla en fazla açık iş (656.425 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu.

En çok açık iş işe “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Satış Danışmanı/Uzmanı” meslekleri olarak kaydedildi.