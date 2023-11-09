İŞKUR’un işe yerleştirdiği kişi sayısı 1 milyonu aştı

İŞKUR yılbaşından ekim ayı sonuna kadar, 1 milyon 11 bin 750 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. Bu kapsamda, ekim ayında 68 bin 734'ü erkek, 46 bin 727'si kadın olmak üzere Türkiye genelinde toplam 15 bin 461 kişi işe yerleştirildi.

En fazla işe yerleşme İstanbul’da

Ocak-ekim döneminde en fazla işe yerleşme, 204 bin 245 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u 79 bin 643 kişiyle Ankara, 53 bin 943 kişiyle İzmir, 53 bin 300 kişiyle Bursa ve 43 bin 299 kişiyle Kocaeli izledi.Bu süreçte en az kişinin işe yerleştirildiği iller ise 325 kişiyle Ardahan, 456 kişiyle Hakkari, 635 kişiyle Gümüşhane ve 705 kişiyle Kilis oldu.

Açık iş başvurularının yüzde 98,8’i özel sektörden

Ocak-ekim döneminde en fazla işe yerleştirme, sanayi sektöründe ‘imalat’ alanında gerçekleştirildi. En fazla işe yerleştirmenin yapıldığı meslekler, silahsız özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, satış danışmanı/uzmanı oldu.

Ayrıca iş verenler tarafından ekim ayında 236 bin 365 açık iş ilanı, kuruma iletildi. Ocak-ekim döneminde alınan açık iş başvurusu sayısı ise 2 milyon 269 bin 272 olarak kayıtlara geçti. Açık iş başvurularının yüzde 98,8'i özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş, 968 bin 11 ile ‘imalat’ sektöründen oldu.

Kayıtlı işsiz sayısı ekimde 39 bin kişi azaldı

Öte yandan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanlığı, Ekim 2023 İstatistik Bülteni'nin yayımladı. Buna göre, kayıtlı işsiz sayısı aylık bazda 39 bin, yıllık bazda 659 bn azalarak 2 milyon 519 bin 163 kişiye geriledi. Geçen yıl aynı dönemde bu veri 3 milyon 178 bin 25 olarak kaydedilmişti. İşkur’a kayıtlı işsizlerin yüzde 48,7’sini erkek, yüzde 51,3’ünü kadınlar oluşturdu. Aylık bazda bakıldığında kayıtlı işsiz sayısı 39 bin 663 kişi azaldı. Erkeklerde bu sayı 20 bin 25 olurken, kadınlarda 19 bin 638 olarak izlendi.