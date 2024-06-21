İşlem hacmini 300 milyar liraya yükseltecek
87 milyon dolara Paynet’i satın alan İyizico, işlem hacmini 300 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor. Bu satın almanın Türkiye’de iki Türk fintek şirketi arasında gerçekleştirilen en büyük satın alma özelliğini taşıdığını belirten İyizico CEO’su Orkun Saitoğlu, “Bu satın alma işleminin Türkiye finansal teknoloji pazarının büyümesi ve gelişmesinde büyük rol oynayacağına inanıyoruz”
Birol BOZKURT
Türkiye’de toplam fintek sayısı 696’ya lisanslı e-para ve ödeme kuruluşu sayısı ise 81’e ulaştı. Mayıs ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 123,1 milyona, banka kartı sayısı 191,6 milyona ve ön ödemeli kart sayısı 94,8 milyon adete yükseldi. Türkiye kredi kartı işlem sıralamasında dünyada 5. sırada yer alıyor.
Dijital bankacılığı aktif kullanan bireysel kullanıcı sayısı 106,6 milyon kişiye ulaşırken kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1 milyon 28 bin 200 adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 137 artarak 377,6 milyar TL oldu. Mayıs ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4’ü temassız gerçekleşti.
Finansal teknoloji sektöründe yaşanan bu hızlı büyüme şirketlerin de stratejilerini yeniden belirlemelerine ve yol açıyor. İyizico CEO’su Orkun Saitoğlu ile hem finansal teknolojilerde yaşanan son gelişmeleri hem de Türkiye’nin ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeleri konuştuk.
Orkun Saitoğlu, geçtiğimiz günlerde Paynet’i 87 milyon dolara satın aldıklarını duyuran İyizico’nun bu satın alma işlemi ile neyi hedeflediğini ilk kez DÜNYA’ya açıkladı. Geçen yıl 215 milyon işlem adedine ve 130 milyar liralık bir hacme ulaştıklarını söyleyen İyizico CEO’su Saitoğlu, “Üye iş yeri sayımız 2023’te 120 bine çıktı. Dijital cüzdanımızı kullanan bireysel kullanıcı sayımız 6 milyona çıktı. Bu rakamı önümüzdeki üç yıl içerisinde 10 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Paynet’i satın alma motivasyonumuzun arkasında sektör liderliğimizi güçlendirmek yatıyor.
İyzico’nun ürün yelpazesini genişleterek rekabetçi finansal teknoloji sektöründe daha da güçlü bir oyuncu olmak istiyoruz. Prosus’un küresel alanda sahip olduğu konumu ve hedeflerini de göz önünde bulundurduğumuzda, Paynet ile attığımız bu güçlü adım ve onların B2B ödeme ve tahsilat alanındaki tecrübelerini iyzico bünyesine katmak, mevcut stratejimiz ışığında yaptığımız bir satın alma oldu” diye konuştu.
“Paynet’i alarak ülkeye döviz girdisi sağladık”
Finansal teknoloji şirketleri ve girişimleri arasında birleşme ve satın almaların devam etmesini beklediklerini ve Paynet’i satın alarak ülkeye döviz girdisi sağladıklarını ifade eden Orkun Saitoğlu, “Kendi alanında büyümesi hızlı olan Paynet’i şirketimize katarak hızla büyümeye devam edeceğiz. Paynet’e baktığımızda, kendi alanındaki büyük markaların ve büyük markaların altındaki KOBİ’lerin distribütör kanallarının ödeme / tahsilat problemlerini çözmüş olduğunu görüyoruz.
Dijitalleşme ve ödeme alanında uygulanan yenilikleri daha fazla KOBİ’ye, bireysel kullanıcıya, büyük markalara ulaştırmak istiyoruz ve Paynetle bu sürecimizin hızlanacağına inanıyoruz. KOBİ’lerin dijitalleşmesini sağlama noktasında rehberlik etmek için çeşitli iş birlikleri yapıyor, yeni ürünler geliştiriyoruz. Sadece dijitalleşme değil, finansa erişim ve pazarlama konusundaki faaliyetleri de destekliyoruz” dedi.
“Bu anlaşma Türkiye’deki pazarın gelişmesine katkı verecek”
87 milyon dolarlık Paynet satın almasının Türkiye’deki finansal teknoloji sektöründe iki Türk şirketi arasında gerçekleştirilen en büyük satın alma özelliğini taşıdığını belirten Orkun Saitoğlu, “Bu anlaşmanın, İyzico’nun Türkiye pazarındaki konumunu sağlamlaştırarak, Türkiye finansal teknoloji pazarının büyümesi ve gelişmesinde büyük rol oynayacağına inanıyoruz.
Hisse devirleri, Merkez Bankası ve Rekabet Kurulu onayları dahil gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve Satın Alma Sözleşmesinde yer alan koşulların karşılıklı olarak yerine getirilmesine takiben tamamlanacak. İyzico-Paynet birleşmesinden sonra, iki şirketi bir araya koyduğumuzda 300 Milyar TL’ye ulaşan bir ödeme hacmine erişebileceğimizi, böylece Türkiye’deki online ödemelerin önemli bir kısmının İyzico-Paynet üzerinden gerçekleşeceğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.
“Yeni teknolojilere yatırım artacak”
İki büyük oyuncu arasında olan bu satın alma sektörde rekabetin artmasını sağlayacağını söyleyen İyizico CEO’su Orkun Saitoğlu, “Artan rekabet ile birlikte yenilik ve gelişim beraberinde gelecek ve yeni teknolojilere/ çözümlere yatırımı artacak. Türkiye’de fintek şirketleriyle birlikte bankacılık sektörü de günden güne çok gelişti. Yeni inovatif çözümler geliştirmek için rekabetin her zaman besleyici olduğuna inanıyoruz.
Geriye dönüp baktığımızda son 4 yılda çok daha yeni oyuncunun pazara girdiğini görüyoruz. Bu tabloya baktığımızda bugün sektörede 70’in üzerinde lisanslı ödeme kuruluşu var. İyzico- Paynet birleşmesinin finansal teknolojiler alanında girişimcilere cesaret vereceğini de düşünüyoruz. Ayrıca finansal teknoloji alanında yatırımları bulunan oyuncuların da kendi ürünlerini geliştirmek için daha da fazla yatırım yapacaklarını öngörüyoruz. Bu tarz birleşmeler genel olarak sektöre pozitif yansıyor” diye konuştu.