İşlenmeyen araziler üretime kazandırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "işlenmeyen arazilerin kiralanması" uygulamasıyla, atıl durumdaki tarlalar yeniden üretime kazandırılıyor.

Uygulama kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen arazilerin belirlenmesi için 81 ilde Arazi Tespit Komisyonları kurdu. 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar arazinin işlenmediği belirlendi. Arazilerin değerlendirilmesiyle genç çiftçilere iş imkanı sağlanması planlanıyor.

Düzenleme, Danıştay tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınsa da, ‘yürütmeyi durdurma' ya da ‘iptal kararı' verilmediği sürece uygulama devam edecek.

Kiralamalar kasım ayında başlıyor

Kiralamalar, 2025 yılının kasım ayında başlayacak. Öncelik ise arazinin bulunduğu köyde yaşayan çiftçilere ve tarımsal kooperatiflere verilecek.

Bu uygulamayla kırsalda istihdamın güçlenmesi ve tarımsal birliklerin daha etkin hale gelmesi amaçlanıyor.

2 yıl üst üste işlenmeyen araziler tespit edilecek

Bakanlık, 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar arazinin işlenmediğini belirledi. İtirazların değerlendirilmesinin ardından da nihai listeler il ve ilçe düzeyinde ilan edildi.

2025 yılının son çeyreğinde ise ‘ikinci yıl üst üste işlenmeyen arazilerin' tespitleri yapılacak ve Kasım ayında kiralama süreci başlatılacak.

Ancak, Danıştay 10. Dairesi, 2 yıl üst üste işlenmeyen arazilerin kiraya verilmesine ilişkin düzenlemenin Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Bakanlık kaynakları ise, söz konusu kararın yalnızca davanın esasına ilişkin ‘bekletici' bir nitelik taşıdığını, yürütmeyi ‘durdurma' ya da ‘iptal' yönünde bir karar alınmadığı sürece uygulamanın yönetmelik doğrultusunda devam edeceğini vurguladı.

Yerel ekonomiye de katkı sağlayacak

Bakanlık, arazilerin üretime katılmasıyla yalnızca tarımsal arz güvenliğinin sağlanmayacağını, aynı zamanda yerel ekonomiye milyonlarca liralık katkı sağlanacağını tahmin ediyor. Uygulama, girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle toprağını ekemeyen çiftçiler için de yeni fırsat kapıları aralıyor.

İşlenmeyen arazilerin değerlendirilmesiyle genç çiftçilere iş imkanı sağlanıp, yerel istihdam kuvvetlendirilecek.