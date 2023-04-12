“İşletmede tasarruf Hülasalar edilecek yüzde 40’lık enerji buluruz”

Dünya ile rekabet etmek isteyen işletmelere, enerji maliyetlerini düşürecek sistemler üreten Barış Makine, tüm atık ısılardan geri kazanımla tasarruf ve yüzde 90 enerji verimliliği sağlayabiliyor. Barış Makine, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleriyle işletmelerin gereksinim duyduğu ısıtma, soğutma, sıcak su, buhar, kızgın yağ ihtiyaçlarını çözüyor. Barış Makine Ortağı Metin Karabacak, inovasyonun, farklı düşünmek ve farkı yapmakla gerçekleştiğini söyledi. Kendisi gibi makine mühendisi olan Hamdi Hoplamaz ve Şaban Özmel’le 32 yıl önce kurdukları şirket bünyesinde; 2018 yılından beri Adana Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 15 bin metrekaresi kapalı 20 bin metrekarelik tesiste üretim yaptıklarını bildiren Karabacak, şirketi kurdukları ilk günden itibaren Türkiye’nin ve dünyanın tesisat ve enerji sektöründe lider firmalarının temsilciliklerini yaptıklarını, personellerini eğiterek tüketicilerin verimli cihazlarla tanışmasını sağladıklarını kaydetti. Karabacak, üretime başladıktan hemen sonra “Enerkon” adı ile markalaştıklarını, bugün 45’i mühendis 250 çalışanla enerji ve elektromekanik tesisat sektörüne katkı sağlayan global bir şirket olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

“Enerji verimliliği yeni bir enerji kaynağıdır”

Karabacak, kazan ve basınçlı kazanlar konusunda da oldukça tecrübe sahibi olduklarını bildirerek, Barış Makine tesislerinde, buhar-atık ısı- kızgın yağ kazanları, buhar jeneratörü, degazör, kondens tankı, susturucu, T klape, ısı eşanjörleri, tank, çelik konstrüksiyon ve buna benzer imalatların tamamını yapabildiklerini aktardı.

Karabacak, ülkemizde ilk 500’de olan ve 14 sektörde faaliyet gösteren tesislerde yapılan incelemelerde, tasarruf potansiyelinin yüzde 16 ile yüzde 67,3 aralığında belirlendiğini hatırlatarak enerji konusunda ‘ben çok iyiyim, yapılabilecek her şeyi yaptım’ diyen firmada dahi yüzde 10 ile yüzde 40 arasında tasarruf edilecek, geri kazanılacak enerji bulabileceklerini söyledi. Karabacak, şöyle devam etti: “En ucuz ve kolay ulaşılabilen enerji tasarruf edilen enerjidir. Enerji verimliliği yeni bir enerji kaynağıdır. Özellikle endüstriyel tesislerde enerji verimliğine katkıda bulunan cihazlar üretiyor, sistemler kuruyoruz. Kullanılan tüm mekanik montaj malzemelerinin doğru ve verimli seçilmesi, teknolojiyi yakından takip edip doğru sistemlerin uygulanması, ürettiğimiz her cihazın muadillerine göre daha verimli olması, proseslerde uygulanan projelerin daha yüksek verimde olması, tesislerde yaptığımız incelemelerle buhar, hava, ısı kaçaklarının önlenmesi konularında verimliliğin daha üst noktalara taşınması için uğraş veriyoruz.”