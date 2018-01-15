İşletmeler e-faturadan 3 milyar TL tasarruf edecek

15 Ocak 2018

Bu yıl itibariyle e-fatura mükellefi olan 75 bine yakın işletme, 2018 yılında e-fatura kullandığı için 3 milyar TL'ye yakın tasarruf sağlayacak.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Hüseyin Şahin, e-Dönüşüm süreçleri ile birlikte Dijital Ticaretin işletmelerin hayatına girmekte olduğunu kaydederek, "İşletmeleri, baskı, kargo, iş gücü, arşivleme gibi maliyetlerden ve kırtasiye yükünden kurtaran e-fatura uygulaması, 2014 yılında zorunlu hale gelmişti. e-fatura’nın ardından e-Defter, e-Arşiv, e-Bilet uygulamaları devreye alındı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in e-Dönüşümde yeni uygulamaları hayata geçirmesi 2017 yılında da hız kesmedi. Geçtiğimiz yıl e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) ve e-Müstahsil makbuzu servisleri başarıyla devreye alındı. Yine geçtiğimiz yıl, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), e-fatura kayıtlı kullanıcısı oldu. Ardından, e-fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan ve SGK’ya iş yapan binlerce eczane, optik, hastane ve medikal şirketler, SGK’ya e-fatura kesebilme imkanına kavuştu. 2018 yılı Ocak ayı itibariyle e-fatura mükellefi olan firma sayısı yaklaşık 75 bini buldu. Ticarete “güven ve hız” kazandıran e-fatura, aynı zamanda işletmelerin tasarruf etmesini de sağlıyor. İşletmelerin, 2018 yılında e-fatura’dan 3 milyar TL’ye yakın tasarruf sağlayacağı öngörülüyor” dedi.

"3 yılda, e-fatura mükellefi olan firma sayısı 200 bini geçebilir"

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), geçtiğimiz dört yıl içerisinde, e-Dönüşümde 7 servisi (e-fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Bilet, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), e-Müstahsil makbuzu) uygulamaya aldı ve süreçler devam ediyor.

e-fatura kullanan işletme sayısının her geçen yıl artmakta olduğunu ifade eden Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

“2018 yılının sonunda, e-fatura mükellefi olan firma sayısı, yüzde 20’lik bir artışla 90 bine ulaşabilir. Nitekim, e-fatura mükellefi kapsamında olmadığı halde, fatura ve ödeme süreçlerinin hızlanması ve ticarette karşı tarafa güven verebilmek için birçok işletme, e-fatura ve diğer servislerin uygulanmasına gönüllü olarak geçmeye devam ediyorlar. Gelecek 3 yıl içerisinde, e-fatura kayıtlı kullanıcısının 200 bin firmayı aşacağı öngörülüyor. Böylece, ülkemiz ekonomisinin büyük bir bölümü dijital ortamda iş yapar duruma gelecektir. Aynı zamanda, her yıl binlerce ağacın kesilmesi önlenecektir” diye konuştu.

"e-fatura mükelleflerinin yüzde 85’i, özel entegratörleri tercih ediyor"

e-fatura mükelleflerinin yüzde 85’nin özel entegratörlerden hizmet almayı tercih ettiğini anlatan Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin, şunları kaydetti:

“Aralarında Uyumsoft’un da bulunduğu 77 özel entegratör firma, e-fatura mükelleflerine uygun şartlarda ve kesintisiz hizmet verebilmek için yoğun şekilde çalışıyor. Mükellef olan işletmeler de bu noktada, özel entegratörlerden hizmet almayı istiyorlar. Geçen dört yılda özel entegratörler, gerek sistem altyapısı, gerek verdikleri hizmetler ile önemli başarılar gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar. Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübemizi de, önümüzdeki yakın dönemde, yurtdışına yazılım ihracatı olarak gerçekleştirmeye başlayacağız” şeklinde konuştu.