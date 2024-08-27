İSO Meclisi’nde Türkiye’nin üretim hayatı değerlendirilecek
İSO Meclisi’nin 2024 yılı Ağustos ayı olağan toplantısı ‘OVP Bir Yılını Tamamlarken Türkiye’de Üretim Hayatının Değerlendirilmesi’ ana gündemi ile yarın gerçekleşecek.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin 2024 yılı ağustos ayı olağan toplantısı ‘OVP Bir Yılını Tamamlarken Türkiye’de Üretim Hayatının Değerlendirilmesi’ ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda yapılacak.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yapacağı toplantı yarın saat 15.00'te başlayacak.