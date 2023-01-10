İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi aralıkta 48,5 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, aralıkta 48,5 olarak gerçekleşti. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Dış talep koşullarındaki bozulma, eylülden bu yana en hafif düzeyde gerçekleşmiş olmakla birlikte üst üste 5’inci ayda da devam etti.

Ekonomik aktivitenin belirgin şekilde yavaşlayarak son 4 ayın en sert düşüşünü kaydettiği ABD, ihracat talebinde yavaşlamanın ana kaynaklarından biri olmayı sürdürdü. Avrupalı ticaret ortaklarında ise iyileşme yönündeki kısmi belirtilere rağmen ekonomik aktivite genele yayılı yavaşladı. Türk imalat sanayi ürünlerinin en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da üretim üst üste 6’ncı ay geriledi. Ancak gerileme ılımlı düzeyde ve mevcut daralma döneminin en düşük oranında gerçekleşti. Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda, Polonya, Avusturya ve Çekya'da da aktivite önceki aya göre daha ılımlı düşüş gösterdi.

Aktivitenin genişlediği tek ülke Birleşik Arap Emirlikleri

Aralıkta Türk imalat sektörünün ana ihracat pazarları içerisinde ekonomik aktivitenin genişlediği tek ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Orta Doğu’daki diğer pazarlara bakıldığında, ekonomik aktivite, Katar ve Suudi Arabistan’da belirgin artış, Lübnan ve Mısır’da ise gerileme kaydetti. Aralık ayında takip edilen ekonomiler içerisindeki en hızlı büyüme Tayland’da gerçekleşti. Diğer Asya ülkeleri incelendiğinde, Hindistan’ın ekonomik aktivitesinde gözlenen güçlü büyümeye karşılık Çin’de salgının yol açtığı zorluklara bağlı olarak üretim üst üste 4’üncü ay azaldı. Diğer BRIC ülkeleri olan Brezilya ve Rusya’da ise üretim 2022’nin son ayında ılımlı düşüş sergiledi.