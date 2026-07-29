İSO'dan ABD'nin yeni vergilerine tepki: Haksız rekabet yaratıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Sanayi Odası (İSO), ABD yönetiminin Section 301 kapsamında yürürlüğe koyduğu yeni gümrük vergisi düzenlemesinin, Türk tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinin ABD pazarındaki rekabet gücünü olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

Bahçıvan, yaptığı açıklamada, Türkiye'den ABD'ye ihraç edilen ve istisna listesinde yer almayan ürünlere mevcut en çok kayrılan ülke vergilerinin üzerine yüzde 12,5 ilave gümrük vergisi uygulanmasının, Türk üreticisi ve ihracatçısı üzerinde ciddi bir maliyet baskısı oluşturacağını ifade etti.

ABD'nin yeni düzenlemesinin yalnızca ek bir vergi uygulaması olmadığını vurgulayan Bahçıvan, "Asıl sorun, Türk sanayisinin rakip ülkeler karşısında sistematik biçimde dezavantajlı hale getirilmesidir" değerlendirmesinde bulundu.

"Toplam vergi yükü yüzde 30 seviyesine çıkabilecek"

Bahçıvan, aynı düzenleme kapsamında Bangladeş, Kamboçya, Endonezya, Malezya, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelere ilave vergi oranlarında indirim sağlandığını, Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve İsviçre için ise toplam gümrük vergisi yüküne üst sınır getirildiğini belirtti.

Türkiye'nin bu uygulamaların dışında bırakılmasının adil ve karşılıklılık esasına dayalı ticaret anlayışıyla bağdaşmadığını ifade eden Bahçıvan, "Türkiye için benzer bir üst sınırın öngörülmemesi, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde toplam gümrük vergisi yükünü yüzde 25-30 seviyelerine taşıyabilecek ağır sonuçlar doğuracaktır" dedi.

"ABD pazarındaki rekabet gücümüz zayıflayabilir"

Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün uzun yıllardır ABD'li alıcılarla kalite, hızlı teslimat, esnek üretim kabiliyeti ve sürdürülebilirlik temelinde güçlü ticari ilişkiler kurduğunu belirten Bahçıvan, yeni vergi düzenlemesinin sektörün ABD pazarındaki rekabet gücünü zayıflatma riski taşıdığına dikkat çekti.

Bahçıvan, Türkiye'nin ABD ile ticaretinde yapısal ve yüksek dış ticaret fazlası veren ülkeler arasında yer almadığını hatırlatarak, buna rağmen benzer bir vergi yaklaşımına tabi tutulmasının ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini kaydetti.

Avrupa pazarındaki daralma nedeniyle ABD'nin Türk ihracatçıları açısından önemli bir alternatif pazar haline geldiğini ifade eden Bahçıvan, sektörlerin tam da bu dönemde rakiplerine kıyasla daha dezavantajlı hale getirilmesinin kaygı verici olduğunu söyledi.

"Müzakere süreci etkin şekilde değerlendirilmeli"

Türkiye ile ABD arasında başlatılması planlanan yeni müzakere sürecinin kritik önem taşıdığını vurgulayan Bahçıvan, bu süreçte gümrük vergileri, toplam tarife yükü, vergisiz tarife kontenjanları, menşe kuralları, izlenebilirlik ve zorla çalıştırmaya ilişkin düzenlemelerin kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

Bahçıvan, ilgili kamu kurumlarının Türkiye'nin vergisiz tarife kontenjanına dahil edilmesi, toplam tarife yüküne üst sınır getirilmesi ve ülkenin ticari gerçekliklere uygun şekilde yeniden değerlendirilmesi için güçlü ve sonuç odaklı girişimlerde bulunmasını beklediklerini ifade etti.

Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinin üretim, istihdam, ihracat, kadın istihdamı, KOBİ ekosistemi ve bölgesel kalkınma açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bahçıvan, "Bizim talebimiz ayrıcalık değil, eşit rekabet şartlarıdır. Türk sanayicisi kaliteyle, üretim gücüyle, sürdürülebilirlik yatırımlarıyla ve güvenilir tedarik anlayışıyla rekabet eder. Ancak adil olmayan bir rekabet ortamında hiçbir sanayici gerçek potansiyelini ortaya koyamaz" değerlendirmesinde bulundu.