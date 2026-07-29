Ticaret Bakanlığı'ndan DTÖ hamlesi! Türkiye itiraz sürecini başlatıyor

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Ticaret Bakanlığı, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde otomotiv ithalatına ilişkin yürütülen panel sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, son yıllarda dünyada yaşanan teknolojik dönüşüm, artan korumacılık eğilimleri ve küresel rekabetin dış ticaret politikalarının daha hassas şekilde yürütülmesini zorunlu hale getirdiği belirtildi.

Bakanlık, ithalatta haksız ticaret uygulamalarının yerli üretim üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, Türkiye'nin ticaret politikası araçlarını yerli ve milli sanayiyi korumak, yeni sanayi alanlarında üretim kapasitesini geliştirmek, ihracatçıların rekabet gücünü artırmak ve tüketici güvenliği ile refahını sağlamak amacıyla dengeli bir anlayışla kullandığını ifade etti.

Otomotiv tedbirlerine dikkat çekildi

Açıklamada, son yıllarda otomotiv sektöründe artan haksız rekabet koşulları nedeniyle yerli üretimin devamlılığını sağlamak, elektrikli araçlara geçiş sürecinde teknolojik dönüşümü desteklemek ve tüketici güvenliği ile kamu sağlığını korumak amacıyla otomotiv ithalatına yönelik çeşitli tedbirlerin uygulamaya alındığı hatırlatıldı.

Bu tedbirlerle ilgili iki yıl önce DTÖ nezdinde başlatılan panel süreci sonucunda hazırlanan raporda, Türkiye'nin uygulamalarının sağlık, çevre ve tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler çerçevesinde makul bulunduğu belirtilirken, bazı tedbirlerin uygulanış biçimine yönelik eleştiriler ve tavsiyelere de yer verildiği aktarıldı.

"Bazı değerlendirmeleri paylaşmıyoruz"

Ticaret Bakanlığı, DTÖ Paneli'nin bazı değerlendirmelerine katılmadığını vurgulayarak, raporun otomotiv sektöründeki elektrifikasyon süreci ve son 30 yılda yaşanan teknolojik gelişmeleri yeterince dikkate almadığını savundu.

Açıklamada, Türkiye'nin yerli otomotiv sanayisini haksız rekabete karşı koruyan, tüketici güvenliği ve refahını önceleyen tedbirlerini sürdürmeye devam edeceği mesajı verildi.

"Hukuki gözden geçirme hakkımızı kullanacağız"

Bakanlık, Türkiye'nin DTÖ'nün kurucu üyelerinden biri olarak kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini desteklediğini belirterek, aşırı sübvansiyonlar ve fazla kapasite nedeniyle bozulan uluslararası rekabet ortamında ticaret politikası araçlarının kullanılmasının meşru ve gerekli olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, DTÖ hukuk sistemi kapsamında panel raporlarının nihai karar niteliği taşımadığı vurgulanarak, hukuken uygun bulunmayan hususlara ilişkin olarak Türkiye'nin DTÖ mekanizmaları çerçevesinde gerekli hukuki gözden geçirme süreçlerini işleteceği bildirildi.

Bakanlık, konuya ilişkin olarak DTÖ üyesi ülkelerle dengeli ve adil ticaret anlayışı doğrultusunda istişarelerin sürdüğünü de kaydetti.