İSO'dan yeni vergisel tedbirlere tepki! Yeni zorluklar getirecek

İSO'dan yapılan açıklamada depremle ilgili getirilen yeni vergisel tedbirlere ilişkin değerlendirmeleri yer alan Bahçıvan, ülke olarak olağanüstü günlerden ve koşullardan geçtiklerini, Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesin üzerinde derin üzüntü yarattığını, ülke ekonomisine de ağır bir yük getireceğini belirtti.

Bu yükün üstesinden ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak paylaşacağı bir fedakarlıkla kalkılabileceğini vurgulayan Bahçıvan, dün gece TBMM'de görüşülen borç yapılandırma yasasına önergeyle bazı yeni maddeler eklendiğini anımsattı.

Bahçıvan, depremin yaralarını sarmak amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik verilen teşviklere getirilen düzenlemeyi bir fedakarlık olarak değerlendirmenin mümkün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak içinde bulunduğumuz olağanüstü şartların hassasiyetini kabul etmekle birlikte depremin ağır yükü için akla gelen ilk kaynağın, geriye dönük ve de özellikle nitelik artırıcı yatırım fikir ve projelerin desteklenmesi amacıyla söz verilmiş, taahhüt edilmiş yatırım teşviklerinin gelmesi üzüntü vericidir. Bu tür geçmiş taahhütlere dönük uygulamalar, sadece bugün değil, gelecekte de farklı projeleri hayata geçirme planları yapan nitelikli yatırımcıların yatırım iştahını olumsuz etkileyecektir. Buna ek olarak yeni düzenleme, EYT ödemeleri ile birlikte kaynak oluşturmakta zorlanan şirketlere öngörülemeyen yeni zorluklar getirecektir."