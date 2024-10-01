İspanya'da temel gıdada sıfır KDV uygulaması sona erdi

İspanyollar, Ocak 2023'te yürürlüğe giren sıfır KDV uygulamasının sona ermesiyle bugünden itibaren ekmek, süt, yumurta, sebze, meyve, zeytinyağı gibi temel gıda ürünlerinde KDV ödemeye başladı. Yeni uygulama ile temel gıda ürünlerinden yıl sonuna kadar yüzde 2, Ocak 2025'ten itibaren de yüzde 4 KDV alınacak.

Tüketiciler Derneği (Facua), sıfır KDV uygulamasının kaldırılmasıyla temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 2'ye ulaşacağını, gıda ürünlerinde litre veya kilogram başına 2 ila 5 sent artış olacağını açıkladı.

Enflasyona dair yıl sonu beklentisi yüzde 3'ün altına inmesi

Kararı değerlendiren tüketici derneği OCU, "Çok erken alınmış bir karar" ifadesiyle hükümeti eleştirerek, temel gıda ürünlerinde KDV'nin geri dönmesiyle İspanyolların cebinden yılda 72 Euro'luk ekstra gider çıkacağını savundu.

Sıfır KDV uygulamasının başladığı Ocak 2023'te yüzde 5,8 olan İspanya'daki enflasyonun hükümetin tahminlerine göre yıl sonunda yüzde 3'ün altına inmesi bekleniyor.