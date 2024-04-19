İsrail İran'a saldırdı, altında rekor: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 19 Nisan 2024
İsrail'in İran'a saldırdığı yönünde haberlerin çatışmaların Orta Doğu'ya yayıldığı endişelerini kuvvetlendirmesinin ardından güvenli liman altından rekor geldi. Ons altın 2 bin 400 doların üzerine çıktı. Altının gram fiyatı ise 2 bin 500 liraya yaklaştı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 19 Nisan altın fiyatları...
ABD medyası, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan üzerinde görülen 3 İHA'nın imha edildiğini açıkladı. İsrail'in İran'a saldırdığı yönünde haberlerin çatışmaların Orta Doğu'ya yayıldığı endişelerini kuvvetlendirmesinin ardından güvenli liman olarak altın rekor kırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 400 doları aştı. Gün içi en yüksek 2 bin 417,89 dolar seviyesini gördü; en düşük 2 bin 373,86 dolar test edildi.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.496,94 lira
Çeyrek altın 4.082,50 lira
Yarım altın 8.165,00 lira
Cumhuriyet altını 16.280 lira
Gremse altın 43.524,00 liradan satılıyor.