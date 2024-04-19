İsrail İran'a saldırdı, altında rekor: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 19 Nisan 2024

ABD medyası, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan üzerinde görülen 3 İHA'nın imha edildiğini açıkladı. İsrail'in İran'a saldırdığı yönünde haberlerin çatışmaların Orta Doğu'ya yayıldığı endişelerini kuvvetlendirmesinin ardından güvenli liman olarak altın rekor kırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 400 doları aştı. Gün içi en yüksek 2 bin 417,89 dolar seviyesini gördü; en düşük 2 bin 373,86 dolar test edildi.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.496,94 lira

Çeyrek altın 4.082,50 lira

Yarım altın 8.165,00 lira

Cumhuriyet altını 16.280 lira

Gremse altın 43.524,00 liradan satılıyor.