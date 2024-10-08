İsrail İran’ı vurursa 1,7 milyon varil devre dışı kalacak!

İsrail, Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıların dozunu artırırken, İran'dan gelen saldırı ile sartılmıştı. İddialara göre intikam için gün sayan İsrail, İran'daki askeri üsler ile bazı istihbarat kurumlarını vurmaya hazırlanıyor.

Öte yandan küresel piyasalar da iki ülke arasındaki gerilimi ve iddiaları yakından takip ediyor.

Hedge fon yöneticisi Pierre Andurand, İsrail'in İran'ın ihracat tesislerini vurması halinde petrol fiyatlarının 15 dolar artabileceğini belirtiyor.

Bloomberg'e konuşan Andurand, olası saldırının günde yaklaşık 1,7 milyon varili devre dışı bırakacağını bunun da hem küresel arzı sıkılaştıracağını hem de vadeli işlemlerin fiyatını artıracağını belirtiyor.

Düşük stoklar risk oluşturuyor

Emtia odaklı Andurand Capital Management'ın yöneticisi olan Andurand, “Kısa vadeli risk, stoklar düşük olduğu için fiyatların yükselmesidir” dedi.

Andurand, talep artışının yavaşlaması ve dünya genelinde arzın artmasıyla birlikte piyasanın orta vadede ‘düşüş eğiliminde’ olduğunu söyledi. Andurand, OPEC+'nın şimdilik durdurulan üretimi canlandırmasına gerek olmadığını söyledi.

Petrol piyasasında yatırımcılar, geçen haftaki füze saldırısının ardından İsrail'in İran'a karşı misilleme yapma ihtimalini yakından takip ediyor. Bölge, küresel ham petrol arzının üçte birini oluşturuyor ve Başkan Joe Biden, İsrail'i Tahran'ın petrol sahalarına saldırmaktan caydırmaya çalışıyor.