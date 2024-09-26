'İsrail'le ticaret sürüyor' iddiasına yalanlama: Gemilerdeki malzeme Filistin'e gidiyor

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile İsrail arasında ticaretin devam ettiğine dair iddialar üzerine yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, 'ticaretin devam ettiği yönünde asılsız ve manipülatif haberler yapılması üzerine' 18 Eylül'de iddiaların yalanlandığı kaydedildi.

Bakanlık, 'Türkiye ihracatının sekteye uğratılması yoluyla ekonomiye darbe vurmayı amaçlayan karalama kampanyasının sürdüğünü' savundu.

Açıklamada, "Ülkemizin kararlılıkla uygulamakta olduğu kısıtlama kararlarına karşın ülkemizden İsrail'e ürün gönderildiğine yönelik tamamen kötü niyetli ve spekülasyon amaçlı olduğu açık olan haberlerin kamuoyu vicdanını yaralamak ve devletimizin haklı duruşunu gölgelemek amacıyla yapıldığı ve İsrail'in kanlı siyasetinin bir tezahürü mahiyetinde olduğu aşikardır." ifadelerine yer verildi.

'Gemilerdeki yük Filistin için'

Bakanlık, haberdeki iddialara karşı şu bilgiyi verdi: "Yalan haberde İzmir Nemrut Limanı (Aliağa Gümrük Müdürlüğü) hareketli olduğu belirtilen iki gemiden Türk bayraklı BURAK DEVAL isimli geminin gideceği ülkenin Ürdün, gideceği limanın ise Akabe Limanı olduğu, geminin yükünün gideceği ülkenin ise ilgili ihracat beyannamelerinde Filistin olarak kayıtlı bulunduğu, Panama bayraklı MAYFAIR isimli geminin gideceği ülkenin Ürdün, gideceği limanın ise Akabe Limanı olduğu, geminin yükünün gideceği ülkenin ise ilgili ihracat beyannamesinde Filistin olarak kayıtlı bulunduğu tespit edilmiştir. İki geminin seyir güzergahları üzerinden yalan haber yapılmasının kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşıyan, basın ahlakından uzak eylemler olduğu açıktır. İsrail'in bugüne değin yürüttüğü katliama sessiz kalarak ortak olan bu cenahın ülkemizin haklı duruşunu desteklemek yerine, bu tür kötü niyetli haberler üzerinden sözde duyarlılık gösterilerini kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."