İşsizlik kasımda da yüzde 10,2

Hane Halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10,2 düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8, kadınlarda yüzde 12,9 olarak ölçüldü.

İstihdam oranı yüzde 48,6

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 48,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda yüzde 31,7 olarak gerçekleşti.

İşgücüne dahil nüfus, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 308 bin kişi artarak 35 milyon 150 bin, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artışla yüzde 54,1 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 kadınlarda ise yüzde 36,4 olarak ölçüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalışla yüzde 17,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,4, kadınlarda ise yüzde 23,9 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 20,8

Kasım 2022’de dar tanımlı işsizlik yüzde 10,2 olurken, geniş tanımlı işsizlik yüzde 20,8 düzeyinde gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan âtıl işgücü oranı 2022 yılı Ekim ayında yüzde 20,3 düzeyinde bulunuyordu, Kasım ayında 0,5 puanlık gösterdi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,3 olurken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,9 olarak hesaplandı.

TÜİK’in âtıl işgücü oranından hareketle DİSK tarafından yapılan bağımsız hesaplamaya göre ise mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Kasım 2022’de 7 milyon 872 bin olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) erkeklerde yüzde 17,0, kadınlarda ise yüzde 27,5 olarak hesaplandı. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki farkın 10,5 puan olduğu dikkati çekti.

Dar ve geniş tanım işsizlik makası açıldı

Dar ve geniş işsizlik arasındaki fark Kasım ayında 10,6 puan düzeyinde gerçekleşti. Makasın bu denli açık olmasının başlıca nedenini, zamana bağlı eksik istihdam sayısı, umudunu yitirenler, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ve iş arayıp işbaşı yapamayacak olanların sayısındaki yükseklik oluşturdu. Böylece dar tanımlı işsizlik sınırlı kalırken geniş tanımlı işsizlik düzeyini Kasım’da biraz daha yükseltti. Dar ve geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki makas bir yıl öncekinin altında bulunmakla birlikte uzun süredir açık kalmaya devam ediyor. 2021’in Kasım ayında yüzde 22,1 düzeyinde bulunan geniş tanımlı işsizlik oranının izleyen dönemde gerileyerek Ağustos’ta yüzde 19,9’a kadar indikten sonra tekrar yükseldiği görülüyor. Ağustosta yüzde 9,8’e gerileyen dar tanımlı işsizlik de Eylül’den bu yana çift haneli düzeylerde seyrediyor.

Mevsim etkisinden arındırılmış dar ve geniş tanımlı işsiz oran ve sayılarının bir yıl önceki düzeylerinin altında olduğu, ancak Kasım ayında dar tanımlı işsiz sayısı 23 bin artarken, geniş tanımlı işsiz sayısındaki artışın 250 bin kişiye ulaştığı dikkati çekiyor.