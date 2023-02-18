İşsizlik maaşı alıp alamayacağını merak edenler buraya! İşte, işsizlik maaşıyla ilgili tüm detaylar.

Yılbaşında asgari ücret yüzde 54,66 oranında artı. Buna bağlı olarak en yüksek ve en düşük işsizlik maaşlarında da değişim yaşandı. Pek çok kişi zamların ardından işsizlik maaşlarında son durumun ne olduğunu merak ediyor. Kimler, ne kadar işsizlik maaşı alabilir; istifa eden kişiler işsizlik maaşı alabilir mi? Gelin, konuyla ilgili detayları birlikte inceleyelim.

İşsizlik maaşı nedir?

İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişilerin yasada belirlenen şartları sağlaması hâlinde belirli bir süre aldığı aylık ödemedir. İşsizlik maaşı alabilmenin şartları:

- İşsizlik maaşı alabilmek için işverenin çalışanın işine son vermiş olması gerekir. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar işsizlik maaşı alamıyor.

- Çalışanın işverenin güvenini kötüye kullanma, işvereni bilerek zarara uğratma ve iş ortamının huzurunu bozma gibi kusurlu hâllerden işten çıkarılmamış olması gerekir.

- Sigortalı çalışanın iş sözleşmesi bitmeden önceki son 120 gün kesintisiz çalışmış olma şartı aranır.

- Hizmet sözleşmesinin feshedilmesinden önceki son üç yıl içinde minimum 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalıdır.

- İşsizlik maaşı hakkını elde edebilmek için hizmet sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine başvuru yapılmalıdır. Başvurular şahsen ya da elektronik ortamda yapılabilir.

Kimler, ne kadar alabilir?

İşsizlik maaşının ne kadar olacağı kişilerin ödemiş oldukları işsizlik primi miktarına ve süresine göre değişir. Her yılın başında asgari ücret artışıyla birlikte işsizlik maaşının da en düşük ve en yüksek ne kadar olacağı belirlenir.

İşsizlik maaşı hesaplanırken sigortalı kişinin son dört aydaki prime esas kazancı dikkate alınır. Çalışanın günlük ortalama brüt kazancının %40'lık kısmı göz önünde bulundurulur. Ayrıca işsiz kalan kişinin alabileceği en yüksek işsizlik maaşı ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemez.

İşsizlik maaşı almak isteyenlerin yukarıda sıralanan şartları sağlaması gerekir. Bu şartları sağlayan herkes işsizlik maaşına başvurabilir. Bununla birlikte işsizlik maaşının ne kadar süre ödeneceği de yine çalışanın yatırmış olduğu sigorta primine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca işsizlik maaşından damga vergisi dışında bir kesinti söz konusu değildir.

İstifa eden kişiler işsizlik maaşı alabilir mi?

İstifa eden kişilerin işsizlik maaşı almaları söz konusu değildir. Çalışanın işsizlik maaşını hak edebilmesi için hem kendi isteğiyle işten ayrılmamış olması hem kusurlu olmaması şartı vardır.