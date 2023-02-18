İstanbulkart ile temassız ödeme devri! İşte İstanbulkart ile ödeme yapabileceğiniz yerler

İstanbulkart'ın anlaşmalı olduğu pek çok destinasyon bulunuyor. İstanbulkart, bu mekanlarda ödeme imkânı sağlamanın yanında, yapacağınız ödemelerde kampanya fırsatları da getiriyor. Gelin, İstanbulkart'ın ulaşım haricinde nerelerde kullanılabileceğine birlikte bakalım.

İBB Servislerinde

İstanbulkart; İBB Sosyal Tesisleri'nde geçerli olmakla birlikte İSPARK otoparkı, halka açık tuvaletler, BNB(bisiklet) ve İsper'de kullanılmaktadır. Ayrıca iTaksi uygulamasıyla taksilerde de geçerlidir.

Market ve Mağazalar

Migros, A101, BİM, CarrefourSA, ŞOK, Happy Center gibi zincir marketlerde geçerli olan İstanbulkart'a ayrıca bu noktalardan yükleme de yapılabilmektedir. İstanbulkart'ın bireysel ve kurumsal temsilcilikleri pek çok noktada aktiftir. Mudo da İstanbulkart'ı kullanabileceğiniz başka bir alternatif.

Mobil Uygulamalarda

İstanbulkart; Getir, Starbucks Mobil, İş Bankası Maximum Mobil, BiTaksi gibi mobil uygulamalarda da geçerlidir.

Kültürel Mekânlarda

Madamme Tussauds, SeaLife, Legoland, Miniatürk, Panoroma 1453 gibi mekanlarda İstanbulkart ile ödeme yapabilirsiniz.

Kafe ve Restoranlarda

BELTUR, İstanbul Kitapçısı Kafeleri, İBB Sosyal Tesisleri İstanbulkart ile ödeme yapabileceğiniz diğer noktalardır. Burger King, Mc Donalds, Arby’s, Popeyes, Usta Dönerci, Usta Pideci, Pelit gibi mekânlarda da İstanbulkart geçmektedir. Kısaca Multinet’in geçtiği kafe, restoran ve marketler ile lokal marketlerde ve ayrıca Halk Bakkalları'nda İstanbulkart geçerlidir.

Otopark ve Otomatlar

İSPARK otoparklarında ve Matik Otomat ile Renova Otomatlarda, Hamidiye Su Otomatlarında İstanbulkart'ınızı kullanabilirsiniz. Zaman zaman İSPARK’ta İstanbulkart ile ilk kez ödeme yapan kullanıcılara ilk ödemesine %25, sonraki ödemelerinde ise %5 nakit iadesi şeklinde bir kampanya da uygulanabiliyor.

Akaryakıt ve Otobüs Firmaları

İş Bankası POS’larının bulunduğu Opet, Petrol Ofisi, Shell gibi akaryakıt istasyonlarında İstanbulkart'ınızla ödeme yapabilirsiniz. Kâmil Koç firması da İstanbulkart kullanımına olanak veren otobüs firmalarından.

İstanbulkart, tüm bu alanlarda ödeme kolaylığı sağlamanın yanında, İstanbulkart sayfasında bulunan kampanyalar ile kullanıcılarına bazı avantajlar da sağlıyor. Kampanyaları takip ederek yapacağınız ödemelerde bu fırsatlardan yararlanma olanağı yakalayabilirsiniz.