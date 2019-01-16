İşsizlik Sigortası Fonu 127 milyara ulaştı

16 Ocak 2019

İşsizlerin, çalışmadıkları dönemde geçinebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğü geçen yıl yaklaşık 11 milyar lira artarak 127 milyar 643 milyon liraya ulaştı.

İşini kaybeden sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için Mart 2002'de kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.

Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen fon, 2017 sonu itibarıyla 116 milyar 720 milyon 522 bin liralık varlığa ulaşmıştı.

Aktüeryal dengesini koruyan fonun büyüklüğü geçen yıl 10 milyar 923 milyon 312 bin lira artarak, 2018 sonu itibarıyla 127 milyar 643 milyon 834 bin lirayı buldu.

Mart 2002'den geçen yılın aralık sonuna kadar fondan 6 milyon 659 bin 171 kişiye 23 milyar 304 milyon 354 bin lira civarında ödeme yapıldı.

En düşük bin 15, en yüksek 2 bin 31 lira

Bu yıl brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücret, işsizlik ödeneğini de etkiledi.

İşsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alındığından, mayıstan itibaren yeni asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacak.

İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından, 2019'da en düşük işsizlik ödeneği bin 15 lira, en yüksek ise 2 bin 31 lira olarak uygulanacak.

Kimler, hangi sürede yararlanıyor?

Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabilmesi için belli şartlar bulunuyor. Öncelikle kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışması ve son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması, ardından da hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda, 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere ise 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.