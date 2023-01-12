İşsizlik Sigortası Fonu, 2022'yi 124 milyar lirayla kapattı

Covid-19 salgını sürecinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kapsamında işçi ve işverene sağlanan kaynaklarla 2019'daki 131 milyar liralık varlığı 2021'de 90 milyar liraya kadar inen fon, toparlanma eğilimini sürdürüyor. Gelir-gider dengesi 2020'de eksi 28,3 milyar lira, 2021'de eksi 12,4 milyar lira olan İşsizlik Sigortası Fonu'nda 2022 yılında gelirler giderleri geçti. Geçen yıl 89 milyar 106 milyon liralık gelire karşılık 55 milyar 552 milyon liralık gider kaydeden fon, söz konusu dönemde yaklaşık 33 milyar 554 milyon lira büyüdü.

Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen fon, böylece 2022 sonu itibarıyla 124 milyar 306 milyon 755 bin liralık varlığa ulaştı.

Kurulduğu Mart 2002'den Aralık 2022'ye kadar işsizlik ödeneğine 17 milyon 473 bin 166 kişi başvururken, bunlardan 9 milyon 673 bin 929'u ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda, hak eden kişilere 52 milyar 117 milyon 545 bin lira ödeme yapıldı. Aralık 2022 dönemi için önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 424 bin 96 kişiye 1 milyar 26 milyon 504 bin lira ödeme yapıldı.