İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanım oranı artırıldı

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, İşsizlik Sigortası Fonu'nun bir önceki yıl elde edilen prim gelirlerinden ayrılan kullanım payı 2026 yılı için artırıldı. Buna göre, daha önce yüzde 30 olarak uygulanan oran yüzde 50'ye yükseltildi.

İstihdamı destekleyecek projelerde kullanılacak

Artırılan kaynağın; iş gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, işsizliğin azaltılmasına yönelik çalışmalar, teknolojik dönüşüm nedeniyle işini kaybetme riski taşıyan kişilerin farklı alanlarda istihdam edilmesini destekleyen uygulamalar ile mevcut istihdamın korunmasına yönelik projelerde değerlendirilmesi öngörülüyor.

Danışmanlık ve araştırma faaliyetlerini de kapsıyor

Düzenleme kapsamında ayrıca iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, iş gücü piyasasına ilişkin araştırmalar, planlama faaliyetleri ile fondan karşılanan ücret ödemeleri ve ilgili personel giderleri de söz konusu kaynaklardan finanse edilebilecek.

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girerken, düzenlemenin uygulanmasına ilişkin hükümler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yürütülecek.