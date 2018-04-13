İstanbul Atatürk Havalimanı, Avrupa'da ilk sırada

13 Nisan 2018

Avrupa'nın büyük havaalanları arasında şubat ayında yolcu sayısını en çok artıran İstanbul Atatürk Havalimanı oldu.

Avrupa Uluslararası Havaalanları Konseyi (ACI Europe) tarafından yayınlanan rapora göre, Avrupa'da Şubat ayında yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı. Avrupa Birliği dışındaki piyasada yüzde 10,8'lik güçlü büyüme Avrupa'daki artışta etkili oldu.

Avrupa'nın en büyük 5 havaalanında toplam yolcu hacmi yüzde 7,7 arttı. Beş havaalanı içinde yolcu sayısında en büyük artışı sağlayan havaalanı yüzde 17,7 ile İstanbul Atatürk oldu. Atatürk Havalimanı'nı yüzde 9,6 ile Amsterdam Schiphol ve yüzde 8,5 ile Frankfut takip etti.

Sabiha Gökçen ikici sırada

Şubat ayında Group 1 kategorisi içindeki havaalanları içinde en yüksek yolcu trafiği artışında İstanbul Atatürk'ün ardından ikinci sırayı ise yüzde 15,5 ile Sabiha Gökçen, üçüncü sırayı yüzde 14,9 ile Lizbon aldı. Group 2 kategorisinde en yüksek yolcu trafiği artışını yüzde 38,6 ile Ankara sağlarken, ikinci sırada yüzde 19,2 ile Tel Aviv yer aldı.

5 büyük havaalanı içinde en düşük artışı yüzde 2,4 ile Londra Heathrow ve yüzde 2,6 ile Paris Charles de Gaulle havaalanında gerçekleşti.

Listenin tamamında ise en yüksek artış yüzde 36 ile Gürcistan'da gerçekleşti. Üçüncü sırada yüzde 17,1 ile İsrail yer aldı.

Dünyanın en kalabalık havaalanları