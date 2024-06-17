İstanbul ihracatı bir ayda 2 milyar doların üzerinde arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 24,1 milyar dolara yükseldi. Nisanda 6 milyar 642 milyon dolar olan İstanbullu şirketlerin ihracatı, 2 milyar 130 milyon dolar artarak mayısta 8 milyar 772 milyon dolara ulaştı. İstanbul'un dış satımı mayısta nisana göre yüzde 32,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9 arttı.

İstanbul'u Kocaeli ve Bursa izliyor

Bu dönemde dünyanın 212 noktasına ürünlerini ulaştıran İstanbullu şirketlerin mayısta Türkiye'nin toplam ihracatındaki payları yüzde 36,4 oldu. İstanbul'u 1,8 milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar dolarla Bursa, 1,4 milyar dolarla Ankara ve 1,2 milyar dolarla İzmir izledi.

İstanbul'un ihracat lideri: Sanayi Sektörü

İstanbulun mayıs ihracatında her zamanki gibi sanayi sektörü söz sahibi oldu. Kentte bu dönemde en fazla ihracatı 1,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü 1,1 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 772,6 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 768,3 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 640,1 milyon dolarla çelik sektörü, 596,8 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 483,8 milyon dolarla mücevher, 360,7 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 344,6 milyon dolarla makine ve aksamları takip etti.